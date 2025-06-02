Hyundai Ioniq 5 ile Yollardayız

Premium Rakiplerinden Daha Ekonomik Ama Daha akıllı ve Donanımlı

IONIQ 5, övgüleri hak eden elektrik motoruna sahip bir teknoloji şaheseri diyebiliriz. Markanın premium araçlarından bir tanesi olmuş. Hem de diğer premium elektrikli araçlardan daha ekonomik ama daha akıllı, daha donanımlı. Dengeli ve istikrarlı bir sürüş performansı sunan IONIQ 5, SUV otomobilden daha çok spor otomobil sürüş hissiyatını ve keyfini yaşatıyor bize. Otomobil editörü Murat Öksüz, Hyundai Ioniq 5’i sizin için inceledi. Tüm detaylar videoda.