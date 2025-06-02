Bu videoda yanımızda Renault’un yeni vizyonunun en tepesindeki model var. Fransızların söylediği şekliyle Rafal. Bizde ya da İngilizler bu modele Rafale’de diyor. 1930’lu yıllarda hız rekoru kıran Rafale uçağından esinlenen ismi ile dikkat çeken model, Türkiye’de markanın en pahalı otomobilini konumunda. 1.2 litrelik 3 silindirli benzinli motoruyla birlikte gelen elektrik motoruyla birlikte hibrit sisteme kavuşan Rafale 200 beygir gücünde. Austral alt yapısı ve motorunu kullanan model, 4 control sistemi ve perdesiz cam tavanıyla ilk dikkatimizi çeken özel detaylara sahip. Tüm detaylar videoda.