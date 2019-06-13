EGE’DEN KARADENİZ’E 100.YILINDA GAZİ’NİN İZİNDE: Tarihin koridorunda

Ülkemizin yegâne yelkenli okul gemisi STS Bodrum ile Bodrum Limanı’ndan bando mızıka eşliğinde, coşkuyla Ata’mızın izinden Samsun’a uğurlandık. İşte 100 yıl önce İstiklal Savaşı’mızın fitilinin ateşlendiği yere doğru seyrimizin notları…

İstanbul Galata Limanı’ndan 16 Mayıs 1919 Cuma günü köhne bir gemi ayrıldı. Bandırma Vapuru, taşıdığının tarihimizi değiştireceğinin farkında mıydı bilmem ama o Karadeniz seyri Bandırma Vapuru’nu Cumhuriyet tarihimizin koridorunun başlangıç noktasına koyuyordu. Yolculuğun sonu Atamızın doğum günü ve Nutuk’un ilk sayfası olacaktı.

Gemi Kaptanı Hakkı Bey (Durusu) 18 yolcusunu sağ salim, sessizce Samsun’a ulaştırabilme hesaplarını yaparken, 100 yıl sonra bugün STS Bodrum, Bodrum Limanı’ndan bando mızıka eşliğinde, coşkuyla Ata’mızın izinden 100 yıl önce İstiklal Savaşı’mızın fitilinin ateşlendiği yere gidiyoruz. Bandırma Vapuru’nu düşünüyorum yol boyunca. Hayatta kalma savaşımızın hikâyesini düşünüyorum. 18 yaşında dağa çıkıp savaşımızın hemen her cephesinde savaşan babamın hikâyeleriyle büyüdüm. Hepsi kafamda o kadar canlı ki! Devamı Haziran 2019 sayımızda…