Güvenli, eğlenceli ve hızlı: Y8

Ünlü Alman yelken yarışçısı Michael Schmidt tarafından 2016’da kurulan YYachts’ın gündeminde yeni modeli Y6’yı geliştirme çalışmaları devam ederken (ayrıntılar yaz aylarında paylaşılacak), filonun pazara giren son modeli Y8 adından söz ettiriyor. Karbon malzemeden hafif ve hızlı yelkenliler üreten markanın Y8 için Surge Projects ile iş birliğine gidildi, tekne yenilendi. Önceki Y8’in aksine, yeni model daha geniş bir kıç tasarıma sahip. Böylece daha geriye yerleştirilmiş direkle birlikte Javier Jaudenes tasarımının yüksek hız potansiyeline tanıklık ediyor. “Güvenli, eğlenceli ve hızlı” olarak tasvir edilen Y8’de de elbette, filonun diğer üyelerinde olduğu gibi, kıç tarafta enine garaj, kendiliğinden tramolalı flok, kokpite ayrı mürettebat erişimi veya optimum şekilde yerleştirilmiş pencereleri yatın çok fazla ısınmasını önleyen düz güverte evi gibi yenilikçi standartlar mevcut. Modelin yenilenen versiyonunun iç hacmi selefleri “Cool Breeze”, “Makai” veya “Vegas Baby”den yüzde 20 daha büyük ki, bu da birçok farklı yerleşim düzeni seçeneğini beraberinde getiriyor.

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