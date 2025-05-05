Yelkenli yatlarda trend raporu

Monohull yelkenli yatlarda yeni modellerin lansmanları son yıllarda yavaşladı. Avrupa’daki fuarlardan hazırladığımız dünya prömiyeri dosyalarında yeni yelkenli sayısının azalması, her yıl “yılın yatı” olmak için yarıştıkları ödül törenlerinde finalist sayılarının düşmesi de bunun bir işareti. Yine de yeni çıkan tasarımlar tekne tutkunlarının iştahını açmaya, hayaller kurdurmaya ve maviye davet etmeye devam ediyor.

Bu sayımızda kimisi ödüllü, kimisi finalist ama hepsi son dönemde suyla buluşan 30-80 feet aralığında 15 yeni yelkenliyi bir araya getirdik. Denizciliğini kanıtlamış bu teknelere yakından bakınca, kolay ve az kişiyle kullanılabilen, yenilikçi malzemelerle daha hafif ve dayanıklı gövdelere sahip, geniş ve kullanışlı iç mekânlar sunan, daha hızlı, daha akıllı ve çevreci yelkenlilerin öne çıktığını söyleyebiliriz. Performansı yüksek gezi sınıfının (Performance-Cruiser) bir adım önde göründüğü, en çok yeni modelin de 40 feet civarında çıktığı bu rekabetçi pazarda daha büyük boylarda, semi custom şahane modeller de suyla buluşuyor. Bu modellerden biri olan 24 metrelik Y8’i kapağımıza taşıdık. Karbon-fiberden inşa edilen 24 metrelik bu yelkenli ünlü Alman yelken yarışçısı Michael Schmidt’in dokuz yıl önce kurduğu genç tersane YYachts’ın karbon-fiberden inşa ettiği lüks yatlardan biri…

İkonik İtalyan marka Apreamare’nin amiral gemisi Maestro 88, zorlu bir dönüşüm hikâyesine sahip 30 yıllık megayat Solafide ve Türk tersane AES’in Hot Lab imzalı modern kâşifi Mereley I de ayın diğer tekneleri arasında…

Bu sayımız söyleşilerle de zenginleşiyor. Deniz Kurt ve Alper Günoral, alanlarında başarılı iki değerli isim olan Nazenin Özer ve İpek B. Sapmaz’ı sayfalarına taşıyarak kadınların denizcilikteki başarılarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu ay, Tanıl Tuncel “Neden bir tekne alıyoruz?” sorusuna cevap ararken Süha Umar “Kitab-ı Bahriye’nin Dümen Suyunda” yazı dizisinde Türkiye kıyılarını tamamlıyor. Miray S. Öncü Lipsi Adası’yla sezonun ilk rota önerisini yapıyor. Mehmet Bezdan, Mersin’in denizciliğine; Mehmet Acar, internetin yeni dönemi “Web 3.0”a; Bünyamin Sürmeli, iklim değişimine dikkat çekiyor. Amiral Cem Gürdeniz ise haksız bir şekilde tutulduğu “Hasdal” ve “Silivri” yıllarını nasıl geçirdiğini denizci bakış açısıyla kaleme aldığı yazısıyla özgürlüğüne kavuşmayı bekleyenlere ümit ve ilham veriyor…

Ben de güzel ülkemizin kıymetini bilerek adalet ve hukuk içerisinde yaşayabilmeyi ümit ediyorum. İyi bir mayıs geçirmeniz dileğiyle, keyifli okumalar…