48 Wallytender X yarış motorlarıyla donatıldı

İkonik yatlara imza atan Wally Yachts geçen sene Ferretti Group çatısı altına girmişti.Bu işbirliğinden doğan ilk proje olan 48 Wallytender’ın süper yüksek performanslı versiyonu suya indi.13-17 Şubat’ta Miami Yacht Show’da dünya prömiyeri yapılan 48 Wallytender X’e, ABD’de üretilen Mercury’nin son teknoloji ürünü 450 beygir gücündeki Verado R yarış motorlarından dört adet takıldı. En yüksek hızı 55 knot’a kadar çıkan teknenin 40 knot seyir hızıyla menzili 320 deniz mili. 36 knot hızda ise 350 deniz mili yol katediyor. 14,90 metre boyunda, 4,40 metre genişliğindeki teknenin yakıt kapasitesi 2 bin 800 litre… www.denturyat.com