SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ 2. AYAK Bodrum’da fırtına haftası

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün organize ettiği, Milta Bodrum Marina’nın ev sahipliğinde yapılan Schüco BAYK Kış Trofesi’nin ikinci ayağı 8-9 Şubat tarihlerinde tamamlandı. İkinci ayakta 3 teknenin daha katılımıyla toplam 38 tekne yarıştı. BAYK Kış Trofesi, bu sene Schüco ana sponsorluğunda 18-19 Ocak tarihlerindeki ilk ayakla başladı. Trofenin ikinci ayağı ise 8-9 Şubat tarihlerinde yapıldı. Bodrum’da fırtına haftasına denk gelen ikinci ayakta tamamlanan sertifikalar sonucunda gruplara ayrılan filoda IRC A grupları altışar tekneyle iki gruba, IRC B grubu altışar tekneyle 3 gruba ayrıldı. Destek grubunda ise Aruna ODTÜ ile Mysia teknelerinin katılımı ile sekiz tekne yarıştı. IRC A1 grubuna İstanbul’dan Farr 40 teknesiyle Mesa Sailing Team ve İzmir’den MAT 1180 ile Team Spirit ekipleri dahil oldu. İlk gün rüzgâr şiddetinin yüksek olması sebebiyle yarış yapılamazken ikinci gün tek yarış yapılabildi. Devamı Mart 2020 sayımızda…