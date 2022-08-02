American Express sahipleri için Ayrıcalıklı Deneyimleri Mandarin Oriental, Bodrum’da yer alan Lucca Beach’de Hayata Geçirdi

American Express 21 Ağustos’a kadar renk teorisi ve terapisinden ilham alan “The American Express Summer in Color Oasis” etkinliğini Mandarin Oriental, Bodrum içinde yer alan Lucca Beach’de kart sahiplerinin ve American Express ağında yer alan partner bankaların kart üyelerinin kullanımına sundu.

Bu deneyim, 2006 yılından bu yana American Express’in Türkiye’deki tek temsilcisi olan Garanti BBVA iş birliği ile gerçekleşiyor.

3 hafta devam edecek etkinlik boyunca:

Denizin üzerinde özel hazırlanmış bir alanda keyifli zaman geçirme, farklı lezzetleri tatma ve özel deneyimler sunan VIP Lounge alanına gün boyu erişim,

Lucca Beach’de yer alan “Summer in Color Oasis” deck bölümünde müsaitliğe göre kişiye özel ayrılmış alan,

Özel ses ve renk terapisi seansları ile farklı bir deneyim yaşama ve yenilenme imkanı.

Bodrum’da gerçekleşen bu özel etkinlik, American Express kart sahipleri için American Express ağında yer alan partner bankaların da dahil olduğu dünyanın sayılı şehirlerinde yapılan etkinliklerin sonuncusu. Önde gelen bankalarla iş birliği ile American Express ayrıcalıkları, servisleri ve deneyimleri globalde daha çok insana ulaşıyor. American Express bugüne kadar Fransa, Israil, İngiltere, Amerika, Güney Kore ve Uruguay’da da benzer etkinlikler gerçekleştirdi.

29 ve 30 Temmuz tarihlerinde davetliler “The American Express Summer in Color Oasis” etkinliğini 3 Michelin yıldızlı şef Paolo Casagrande ile kutladılar. Misafirler, eşsiz bir gastronomi ile renk teorisinden ilam alan unutulmaz bir yemek deneyimi yaşadılar. Geleneksel Bask mutfağına yenilikçi bakış açısı katması ile bilinen Paolo Casagrande renklerin gücünden ilham alan bir menü hazırladı.

Üç hafta devam edecek deneyim boyunca OneOf NFT platformu American Express kart sahiplerine bir seri NFT hediye edecek. Bu NFT’ler arasında işleri Burning Man, MOMA NY, Art Basel, CERN’de gösterilen ünlü sanatçı Selay Karasu’nun da tasarımı yer alacak. Buna ilave olarak İlk teklif verenin sahip olabileceği NFT ile Paolo Casagrande’nin Barselona’da yer alan Restoranı Lasarte’de 4 kişilik tadım menüsüne erişim imkanı sunuluyor.

American Express Global Network Services Başkanı, Mohammed Badi, “American Express Kart Sahipleri ve parterleri için eşsiz deneyimler yaratması ile bilinir, bu sahilde bir lounge alanı, ayrıcalıklı bir spor etkinliğine giriş ya da etkileyici bir yemek deneyimi olabilir. Mandarin Oriental, Bodrum ve Türkiye’deki birincil banka partnerimiz Garanti BBVA iş birliğinde Bodrum, Türkiye’de The American Express Summer in Color Oasis etkinliğini gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Yenilikçi deneyimler yaratma gayretimiz ile bu imkanı aynı zamanda bu etkinlik için özel olarak üretilmiş NFT’lere ulaşma imkanı olarak sunuyoruz.” yorumunu yaptı.

American Express Global Network Services Başkanı, Mohammed Badi konuşmasına “Kredi kartı programlarımızın ve platformlarımızın müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmasından ve değer eklemesinden guru duyuyoruz. Kolay bir ödeme yöntemi olmanın dışında, teknoloji ve servis modelimize ek olarak Türkiye’de ve dünyadaki partnerlimiz ile birlikte yeni deneyimler ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz.” eklemesini yaptı.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü ve Garanti BBVA Sorumlu Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer “Kredi kartı programlarımızın bir ödeme aracı olmanın yanı sıra müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve değer katan platformlar olmasına azami önem veriyoruz. Bu kapsamda teknolojimiz ve servis modelimizin yanı sıra Türkiye ve Yurt dışındaki iş ortaklarımızla sürekli yeni deneyim ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. 16 yıldır süregelen ortaklığımızla, American Express’in global deneyimlerini Türkiye’de American Express Card sahibi Garanti BBVA müşterilerine sunmaktayız. Şimdi de daha önce Arjantin, Uruguay, Seul ve Tel Aviv’de gerçekleşen bu global etkinliğin Türkiye ayağını Bodrum’da “Color Oasis” temasıyla sadece American Express kart sahiplerinin katılımı ile gerçekleştiriyor olmaktan gurur duyuyoruz.” yorumunu yaptı.

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Kart sahipleri Mandarin Oriental, Bodrum içinde yer alan Lucca Beach’teki “The American Express Summer in Color Oasis” biletlerini bu linkten satın alabilir.