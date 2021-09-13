Columbus’un Atlantique serisine iki yeni üye

İtalyan Palumbo Superyachts’ın çatısı altındaki Columbus Yachts, Atlantique için geliştirdiği 37 ve 55 metrelik iki yeni modelini duyurdu. Bu modeller, serinin ilk modeli olan ve sayesinde çok hızlı satılan 43 metrelik Antlantique gibi Hot Lab’in “Gezginler için Mimari” felsefesiyle tasarlandı. 300 grostonun altındaki Atlantique 37’de ana kamaranın yanı sıra dört konuk kamarası bulunuyor. Biri ana güvertede ikincisi üst güverte, iki yemek bölümü ve biri sancakta diğeri önde iki tender garajı mevcut. 1400 beygirlik çift MAN motorla bu süperyatın hızı 15 knot’a kadar çıkabiliyor. Serinin amiral gemisi Atlantique 55 ise çelik gövdeli, alüminyum üst binalı. 900 grostonluk yatın kıçındaki skenografik yüzme havuzu dikkat çekiyor. Yatta dört VIP kamara var. Ana kamaranın konduğu ana güverte ise iki farklı şekilde sunuluyor. Birinde gym ve özel balkon, diğerinde ise beşinci VIP kamara ve ana kamaranın özel balkonu oluyor. www.columbusyachts.it