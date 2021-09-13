Cannes’da bir Türk güzeli SIRENA 68

Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan Kıraça Holding’in çatısı altındaki Sirena Marine’nin Bursa, Orhangazi’deki tersanesinde ürettiği en yeni modeli Sirena 68, yüzme platformu dahil, çapa silindiri hariç, 21,40 metre boyunda. Sirena Yachts motoryat serisinde Sirena 64 ile Sirena 88’in arasına gelen modelin yüzme platformu hariç boyu 19,90 metre. Tüm Sirena’lar gibi Sirena 68’in de gövde tasarımı Germán Frers’in kaleminden çıkmış. Tasarladığı yarış tekneleriyle dünya çapında üne sahip Arjantinli Frers, dolu deplasmanı 47 ton olan yatın uzun seyirler için gerekli hıza ulaşmasını sağlamış. 68’in standart donanımında 900’er beygirlik çift Volvo motor mevcut. Bu şekilde en yüksek hızı 26 knot’a ulaşan yatın 16 knot seyir hızıyla saatte tükettiği yakıt miktarı 130 litre. 5 bin 250 litrelik yakıt kapasitesine sahip 68, 10 knot ekonomik seyir hızıyla saatte 38 litre harcayarak yaklaşık 1200 deniz mili yol gidebiliyor. İsteğe bağlı alınabilen 1000 beygirlik iki adet Volvo motor ise en yüksek hızı 29 knot’a kadar çıkarabiliyor.

Kişisel zevklere göre düzenlenebiliyor

Sirena 68’in genişliği 5,90 metre. Sahibinin zevklerine göre birçok farklı şekilde düzenlenebilen yatın standart versiyonunda alt güvertede tümü büyük gövde camlarından bol ışık alan ve hepsi kendi banyosuna sahip üç lüks kamara ile bir mürettebat kabini var. Alt güvertede artı bir salonun yanı sıra, uzun süreli seyirleri konforlu hale getirmek için çamaşır yıkama ve bakım/temizlik alanı da bulunuyor. Daha fazla misafir ağırlayacaklar, tercihen bu alanı tek bir yatak ya da ranzayla dördüncü bir kamara şeklinde planlatabiliyor. Ayrıca alt güvertenin hem başına hem kıçına iki lüks ana kamara istemek de mümkün.

Sirena 68’in içi üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Hepsinde bütünlüğü korumak amacıyla bir ana renk oluyor. Açık renk konsepti mekânları aydınlık ve ferah kılarken; sıcak tonlar, hareketli günlerin sonunda zihni rahatlatabiliyor. Koyu ton seçiminde ise zengin ahşap detaylarıyla zarafet yaratılıyor. Deniz manzarası keyfini kat kat artıran flybridge’in sancak önünde iki pilot koltuklu kumanda istasyonu mevcut. İki ayrı oturma bölümü ve bir wet-barın da yer aldığı fly, hard-top çatıyla korunabiliyor. Kıç taraf güneşlenmek için ideal fakat buraya bir bar eklenebiliyor. Deneyimli bir müşterinin yeni bir modelde arayabileceği üst seviye konfor ve güvenlik özelliklerinin Sirena 68’de bir araya geldiği belirtiliyor. Şu ana kadar 20 adet satılan Sirena 68, yeni bir sipariş verildiğinde 2023’ten sonra teslim edilebiliyor. www.sirenayachts.com