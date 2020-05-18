German Frers’in son tasarımı Hylas Yachts H60

Tayvan merkezli lüks yelkenli üreticisi Hylas Yachts, H60’ı geçen Şubat’ta Miami Yacht Show’da ilk kez sergiledi. 18,05 metrelik “performance cruiser”, özelliklerinin yanı sıra fiyatıyla da dikkat çekiyor. Seyre hazır model 2 milyon dolardan satılıyor. Dünya turuna uygun short-handed yatın kendi kendine çalışan ırgattan otomatik teleskopik pasarellaya hayatı kolaylaştıran pek çok özelliği mevcut. 188 metrekarelik yelken alanı bulunan teknede direk içi sarma sistem, kıç istralya ve pupa palangası da hidrolik sisteme sahip. German Frers ile Hot Lab imzalı H60, üç ya da dört kamaralı sunuluyor. Markanın bir sonraki modeli olan Bill Dixon tasarımı H70’in detayları da sene sonuna doğru açıklanacak.

www.hylasyachts.com