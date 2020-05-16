Suzuki Marine’den Mayıs boyunca sabit kur kampanyası

16 Mayıs 2020 / yorum yapılmamış

Yatçılık sektörü içinde bulunduğumuz dönemin koşullarını göz önünde bulundurarak tekne sahipleri için ödeme kolaylıkları sunuyor. En köklü deniz motoru markalarından biri olan Suzuki Marine, denizcilerin son dönemdeki kur dalgalanmalarından etkilenmemesi için Dolar kurunu 6,45’e sabitledi. Mayıs ayı boyunca geçerli olacak uygulamadan dıştan takma deniz motorlarına sahip olmak isteyen tüm kullanıcılar faydalanabiliyor. Suzuki Marine, bu süreçte evden çıkamayan müşterileri için de canlı-görüntülü görüşme uygulamasıyla yetkili satıcılara ulaşma imkânı sağlıyor. www.suzuki.com.tr

Post Views: 171
Alesta

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.