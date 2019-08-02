Yacht Türkiye AĞUSTOS 2019 – 162

32 ALESTA

Sanlorenzo, Ada Yacht Works, Prestige Yachts, Arkas Deniz Tarihi Merkezi, Jeanneau, Boat Show Tuzla, Sirena Yachts, Süleyman Dirvana Denizcilik Şenliği, Lexus Yachts, Azimut Yachts, Hanse Yachts, M.A.T., Sunreef Yachts, Columbia PFG Alaçatı Big Fish, Bali Catamarans, Apreamare, Bodrum Deniz Müzesi, Mavi Deniz Temiz Kıyılar Projesi, Givin…

44 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…

50 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

51 KILAVUZ

Sizi dünyanın öbür ucuna kadar götürebilecek en yeni 15 gezi yelkenlisini seçtik…

64 YENİ

İtalyan Absolute Yachts’ın yeni Navetta 68’i, Cannes’daki dünya prömiyerinden önce kendi ülkesinde basına tanıtıldı.

68 YACHT TEST

Fransız Jeanneau’nun 12,34 metrelik gezi yelkenlisi Sun Odyssey 410’u yelken eğitmeni ve MIYC (Marmaris International Yacht Club) Viskomodoru Erol Algül, Marmaris’te test etti…

74 MEGAYAT

Hollandalı Heesen’in bu sene suya indirdiği 55 metrelik Vida, Akdeniz sularında…

84 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, sezon ortasında yatına mürettebat arayanlara dikkat edilecek hususları anlattı.

86 REFİT

KRM Yacht’ın kurucusu Kerem Başer’le Tuzla’da kurduğu yeni refit üssünü konuştuk…

92 SEVGİLİ TEKNEM

Kapsamlı bir refit sonrası şimdiki görünümüne kavuşan, Bodrum’un bilinen en eski tirhandillerinden Meke’nin hikâyesi…

96 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, kalabalıklardan uzaklaşmak isteyenler için Marmaris Körfezi’nin az bilinen ve sakin duraklarını yazdı…

102 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, yazarların ve gezginlerin izinden giderek Mavi Yolculuk’un tarihini kaleme aldı…

108 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, Kuzey Ege yolcularına Oinoussa, Limnos, Halkidiki rotasını anlattı…

114 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt’un Yunan Adaları seyrinde aldığı keyifli notlar, keşif önerileri…

116 KOMŞU SULAR

Hakan Aygün’ün Kikladlar’daki yolculuğu Antiparos, Poliagos, Pollonia ve Kleftiko’yla devam ediyor…

122 MAVİ DÜŞLER

Gonca Karakaş, yelkenlisini Türkiye’ye getirmek için yaptığı seyir esnasında teknesinin üstündeki balık tasarımını yapan Fransız sanatçıyla dünyanın bir ucunda nasıl tanıştığının hikâyesini yazdı…

126 MARİNA

Turizm adası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en yeni marinası Marina Kyrenia açıldı…

130 UZAK ROTA

Prof. Dr. Gökhan Demir’in 1903 yapımı bir tekneyle çıktığı beş günlük Batı İskoç Adaları seyri…

134 MACERA

Prof. Dr. Talat Kırış, Hawaii’de köpekbalıklarının eşlik ettiği dalış deneyimini paylaştı…

138 KİTAP

Unutulmaz “mavi yolcular” Azra Erhat, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık ve Orhan Duru’nun kitapları…

140 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Yenikapı 12 batığının İstanbul kültür tarihinde aydınlattığı noktaları yazdı…

142 MAVİ UYGARLIK

Cem Gürdeniz, 45’inci yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’nı kaleme aldı…

144 TRAMOLA

Aşağı Yarışı, Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Palamut&CPM Sailing Team, 2021 Optimist Dünya Şampiyonası, World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası…

148 TRAMOLA TARİH

1985 Marmara Yarışı’nda ortaya çıkan gizemli ışık ve yaşanan gerilim…

150 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, Antarktika’daki buzul çöküşünü ele alıyor…