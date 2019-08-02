“…Nereden gelmiş olurlarsa olsunlar, çevreleri, yaşları ne olursa olsun, hepsi iki üç hafta süren mavi yolculuk dönüşünde başka bir insan olarak çıkarlar karaya. Gözleri güzellikle, gövdeleri sağlıkla, ruhları mutlulukla dolmuştur…”

(Azra Erhat, Mavi Yolculuk)

Bu ay “Gezi” konseptiyle karşınızdayız. Yarım asır evvel ilk mavi yolcular olan Balıkçı, Sabahattin Eyüpoğlu, Azra Erhat, Bedri Rahmi gibi isimlere selam durarak hazırladık bu sayıyı… Ülkemizin ve yedi denizlerin en güzel mavi rotalarını taşıdık sayfalarımıza…

Ali Boratav Marmaris Körfezi’nin sakin duraklarını; Süha Umar ülkemizdeki mavi yolculuk kültürünün muhteşem geçmişi ve vahim geleceğini; Hakan Aygün Kikladlar’ın minik adacıkları Antiparos, Poliagos, Pollonia, Kleftiko’yu; Tanıl Tuncel Kuzey Ege’den önerdiği Oinoussa, Limnos ve Halkidiki’yi; Prof. Dr. Gökhan Demir, müzik, yelken ve viski dolu Batı İskoç Adaları seyrini, Prof. Dr. Talat Kırış bir tıp kongresi için gittiği Hawaii’de köpekbalıklarıyla yaptığı dalışı, Gonca Karakaş Fransa’dan Türkiye’ye teknesini getirirken Sardinya Adası’ndaki enteresan karşılaşmayı yazdı… Mustafa Oğuz’un “zeytin yetişmeyen yerlere seyahat etmeme” kararına gönülden katılan yazarımız Emir Kunt da komşu sulardan gezi önerilerini paylaştı…

“Gezi” konsepti sadece seyahat yazılarında değil, neredeyse derginin tüm konularında var. Kılavuz bölümünde “gezi sınıfı yelkenliler”in en yeni 15 modelini bir araya getirdik. Test teknemiz hızlı bir gezi yelkenlisi olan Jeanneau Sun Odyssey 410. Kitap sayfalarımız da masmavi… Orada da Azra Erhat, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Halikarnas Balıkçısı, Sait Faik Abasıyanık ve Orhan Duru’yu eserleriyle tekrar hatırlıyoruz…

Gezi dışında da birçok konu sizleri bekliyor. Her zaman olduğu gibi en yeni tekneler, yat yarışları, denizcilik söyleşileri, marin dünyasından son haberlerle dolu dolu bir sayı hazırladık…

Keyifli okumalar…