Ağustos 2019

11 TEMMUZ-14 AĞUSTOS

“MAVİ ÖZGÜRLÜK” SERGİSİ DEVAM EDİYOR

Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi, Bodrum’u Bodrum yapan 25 sanatçının toplam 54 eserine ev sahipliği yapıyor. Turgutreis’te açılan sergiyi her gün sabah 10’dan akşam 10’a kadar ziyaret edebilirsiniz. www.bodrum.bel.tr

22-25 AĞUSTOS

MOST BODRUM TURNUVASI

Yalıkavak Marina ev sahipliğinde düzenlenen balıkçılık turnuvası, Mediterranean Offshore Sportfishing Tournament (MOST) bu yıl dördüncü kez gerçekleştiriliyor. Son güne dek kayıt yaptırmak mümkün. www.mostbodrum.com

22-25 AĞUSTOS

15. BODRUM MÜZİK FESTİVALİ

D-Marin Turgutreis’te müzikseverlerle buluşacak festivalin geliri, yine her zamanki gibi maddi imkânı yetersiz otizmli çocukların eğitimi için harcanacak. www.bodrummuzikfestivali.com

29 AĞUSTOS-1 EYLÜL

DOST DİDİM TURNUVASI

Didim Offshore Sportfishing Tournament (DOST) ilk kez düzenleniyor. D-Marin’in ev sahipliğindeki balıkçılık turnuvası tüm teknelerin katılımına açık…

ww.dostdidim.com

28 AĞUSTOS-1 EYLÜL

ARKAS AEGEAN LINK REGATTA

Arkas, TYF, EAYK ve Çeşme Marina işbirliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek yarışa 50’nin üzerinde teknenin katılması bekleniyor. Çeşme koylarını renklendirecek mücadelelerin yanı sıra, Çeşme’nin farklı mekânlarında özel partiler de düzenlenecek. www.arkasaegeanlinkregatta.com

31 AĞUSTOS

TAYK-BDK KUPASI

Türkiye Açık Deniz Kulübü ve Burgazada Deniz Kulübü işbirliğinde 27. kez düzenlenecek yarış, geleneksel rotasında yapılacak. 35 civarında tekne Adalar çevresindeki coğrafi parkurda kapışacak.

www.tayk.org.tr

31 AĞUSTOS-1 EYLÜL

ZAFER KUPASI

Antalya Yelken Kulübü’nün düzenlediği ve Antalya Körfezi’nde gerçekleştirilecek mücadeleye 15 teknenin katılması bekleniyor. www.yelkencafe.com