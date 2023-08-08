Ağustos 2023

3-7 AĞUSTOS

SYDNEY INTERNATIONAL BOAT SHOW

Bu yıl 54. kez düzenlenecek Avustralya’daki fuar, Darling Limanı’ndaki Sydney Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi’nde… www.sydneyboatshow.com.au

5-6 AĞUSTOS

FIFTY FIFTY SAILING CUP

Tüm takımların eşit sayıda kadın erkek sporcuyla tekne üzerinde yer alacakları, yelkende çeşitliliğin faydasının deneyimleneceği yarış; coğrafi rota üzerinde İstanbul Adalar-Moda-Sarayburnu-Ataköy sınırlarında gerçekleştirilecek. www.tayk.org.tr

6 AĞUSTOS

SPORTSBOAT TROFESİ IV. AYAK

Toplam yedi ayaklı trofenin bu ay üç ayağı birden koşulacak. Beşinci ayak 13 Ağustos’ta, 25-27 Ağustos’taki altıncı ayak ise Türkiye Şampiyonası olarak gerçekleştirilecek. www.sportsboatturkiye.org

12 AĞUSTOS

TAYK BDK KUPASI

Burgazada Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenecek yarış kapsamında 30 civarında tekne Adalar çevresinde yarışacak. www.tayk.org.tr

18-20 AĞUSTOS

EKER OLYMPOS REGATTA

Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda bu yıl 11. kez düzenlenecek yarış Moda-Trilye-Moda rotasında. www.tayk.org.tr

30 AĞUSTOS-3 EYLÜL

HISWA TE WATER

Bu yıl 38.si düzenlenecek ve 375 teknenin suda sergileneceği Hollanda’daki fuar Batavia Haven Leystad’da… www.hiswatewater.nl

30 AĞUSTOS

ZAFER BAYRAMI KUPASI

Sekiz farklı yarış organizasyonundan oluşan TAYK Trofesi, Zafer Bayramı Kupası’yla İstanbul Boğazı’nda tamamlanıyor. www.tayk.org.tr