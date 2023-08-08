Ağustos 2023

3-7 AĞUSTOS
SYDNEY INTERNATIONAL BOAT SHOW
Bu yıl 54. kez düzenlenecek Avustralya’daki fuar, Darling Limanı’ndaki Sydney Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi’nde… www.sydneyboatshow.com.au
5-6 AĞUSTOS
FIFTY FIFTY SAILING CUP
Tüm takımların eşit sayıda kadın erkek sporcuyla tekne üzerinde yer alacakları, yelkende çeşitliliğin faydasının deneyimleneceği yarış; coğrafi rota üzerinde İstanbul Adalar-Moda-Sarayburnu-Ataköy sınırlarında gerçekleştirilecek. www.tayk.org.tr
6 AĞUSTOS
SPORTSBOAT TROFESİ IV. AYAK
Toplam yedi ayaklı trofenin bu ay üç ayağı birden koşulacak. Beşinci ayak 13 Ağustos’ta, 25-27 Ağustos’taki altıncı ayak ise Türkiye Şampiyonası olarak gerçekleştirilecek. www.sportsboatturkiye.org
12 AĞUSTOS
TAYK BDK KUPASI
Burgazada Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenecek yarış kapsamında 30 civarında tekne Adalar çevresinde yarışacak. www.tayk.org.tr
18-20 AĞUSTOS
EKER OLYMPOS REGATTA
Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda bu yıl 11. kez düzenlenecek yarış Moda-Trilye-Moda rotasında. www.tayk.org.tr
30 AĞUSTOS-3 EYLÜL
HISWA TE WATER
Bu yıl 38.si düzenlenecek ve 375 teknenin suda sergileneceği Hollanda’daki fuar Batavia Haven Leystad’da… www.hiswatewater.nl
30 AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMI KUPASI
Sekiz farklı yarış organizasyonundan oluşan TAYK Trofesi, Zafer Bayramı Kupası’yla İstanbul Boğazı’nda tamamlanıyor. www.tayk.org.tr