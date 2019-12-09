Yacht Türkiye ARALIK 2019 – 166

14 ALESTA
Mazu Yachts, Sunseeker, Jeanneau, X-Yachts, Galeon Yachts, Swift Trawler, Antares, Cap Camarat, Gran Turismo, CRN, Pershing, Riva, Celestyal Cruises, Prestige Yachts, Şahika Ercümen, TURMEPA, KÜDENFOR, Tempo Travel…
24 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…
30 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
31 KILAVUZ
Yarışçıların sürat tutkularını bir üst seviyeye taşıyacak 14 yarış yelkenlisini araştırdık.
44 KAPAK
44 metrelik Virtus, Türk süperyat üreticisi Mengi Yay’ın en büyük ikinci modeli…
52 SEVGİLİ TEKNEM
Alan Buchanon imzalı dokuz metrelik metrelik Şehnaz, 1980 yapımı bir Nantucket Clipper…
58 MAVİ TUTKU
Türkiye’de hibrit teknelerin adresi Zero Emission Institute’un kurucusu
Osman T. Yazıcı’dan deniz tutkusunun ve koleksiyonlarının hikâyesini dinledik.
64 MACERA
Prof. Dr. Talat Kırış, geçen eylül sonu La Rochelle’de düzenlenen fuarda sergilenen yeni alüminyum yatları görmeye gitti.
70 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, Planet Okyanus serisinin üçüncü bölümünde Pasifik’i kaleme aldı.
78 FIRTINA KUŞU
Süha Umar’ın “Gidilmeyen mavi yolculuk rotaları” serisinde sıra Kıyıkışlacık-Didim’de…
82 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, Akdeniz’in hafızasını yazmak için emek veren Arkeolog Osman Erkurt’la buluştu ve Fenike gemisi projesinin detaylarını öğrendi.
84 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, bir “yat şefi”ni işe alırken dikkat edilmesi gerekenleri yazdı.
86 MAVİ UYGARLIK
E. Amiral Cem Gürdeniz, denizci üniformalarına yapılan saygısızlık için çağrıda bulundu.
88 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli petrol kumunun havaya, karaya ve suya etkilerini yazdı.
90 MACERAPEREST
Edhem Dirvana dünya denizlerinde solo yelkencilikte başarıyla ilerleyen Ediz Önen’le konuştu…
94 KİTAP
Solo açık deniz yelkenciliğinde gururumuz olan Tolga E. Pamir’in “Kırmızı Mavi Kova” kitabı raflarda…
96 TRAMOLA
31. The Bodrum Cup, 17. Göcek Sonbahar Yarış Haftası, 30. Marmaris International Race Week, Rixos Sailing Cup, Visa Bosphorus Regatta…
111 OTOMOBİL
Citroen C3 1.2 EAT6, Nissan Micra, Ford Focus 1.5 Ecoblue, Volkswagen Arteon 2.0 TDI R-Line…
112 YATMARKET