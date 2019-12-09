Yacht Türkiye ARALIK 2019 – 166

9 Aralık 2019 / yorum yapılmamış / 252 kez okundu

14 ALESTA

Mazu Yachts, Sunseeker, Jeanneau, X-Yachts, Galeon Yachts, Swift Trawler, Antares, Cap Camarat, Gran Turismo, CRN, Pershing, Riva, Celestyal Cruises, Prestige Yachts, Şahika Ercümen, TURMEPA, KÜDENFOR, Tempo Travel…

24 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…

30 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

31 KILAVUZ

Yarışçıların sürat tutkularını bir üst seviyeye taşıyacak 14 yarış yelkenlisini araştırdık.

44 KAPAK

44 metrelik Virtus, Türk süperyat üreticisi Mengi Yay’ın en büyük ikinci modeli…

52 SEVGİLİ TEKNEM

Alan Buchanon imzalı dokuz metrelik metrelik Şehnaz, 1980 yapımı bir Nantucket Clipper…

58 MAVİ TUTKU

Türkiye’de hibrit teknelerin adresi Zero Emission Institute’un kurucusu 

Osman T. Yazıcı’dan deniz tutkusunun ve koleksiyonlarının hikâyesini dinledik.

64 MACERA

Prof. Dr. Talat Kırış, geçen eylül sonu La Rochelle’de düzenlenen fuarda sergilenen yeni alüminyum yatları görmeye gitti.

70 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, Planet Okyanus serisinin üçüncü bölümünde Pasifik’i kaleme aldı.

78 FIRTINA KUŞU

Süha Umar’ın “Gidilmeyen mavi yolculuk rotaları” serisinde sıra Kıyıkışlacık-Didim’de…

82 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Akdeniz’in hafızasını yazmak için emek veren Arkeolog Osman Erkurt’la buluştu ve Fenike gemisi projesinin detaylarını öğrendi.

84 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, bir “yat şefi”ni işe alırken dikkat edilmesi gerekenleri yazdı. 

86 MAVİ UYGARLIK

E. Amiral Cem Gürdeniz, denizci üniformalarına yapılan saygısızlık için çağrıda bulundu.   

88 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli petrol kumunun havaya, karaya ve suya etkilerini yazdı.

90 MACERAPEREST

Edhem Dirvana dünya denizlerinde solo yelkencilikte başarıyla ilerleyen Ediz Önen’le konuştu…

94 KİTAP

Solo açık deniz yelkenciliğinde gururumuz olan Tolga E. Pamir’in “Kırmızı Mavi Kova” kitabı raflarda…

96 TRAMOLA

31. The Bodrum Cup, 17. Göcek Sonbahar Yarış Haftası, 30. Marmaris International Race Week, Rixos Sailing Cup, Visa Bosphorus Regatta…

111 OTOMOBİL

Citroen C3 1.2 EAT6, Nissan Micra, Ford Focus 1.5 Ecoblue, Volkswagen Arteon 2.0 TDI R-Line…


112 YATMARKET

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