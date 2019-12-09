Aralık 2019

4-9 ARALIK

ANTIGUA CHARTER YACHT SHOW

Bu yıl 58.’si düzenlenen charter etkinliği, İngiliz Limanı’ndaki Nelson Tersanesi ve Falmouth Limanı’ndaki marina ile Antigua Yacht Club olmak üzere üç yerde birden yapılıyor.

www.antiguayachtshow.com

7-8 ARALIK

BURHANETTİN TEKDAĞ YIL SONU KUPASI

Marmaris’te gerçekleşecek yılın son yarışına 20 civarında teknenin katılması bekleniyor.

www.miyc.org

7-15 ARALIK

PARİS BOAT SHOW

25 ülkeden iki ila 18 metrelik 1000’in üzerinde yelkenli ve motoryatın sergileneceği fuar Porte de Versailles’de…

www.salonnautiqueparis.com

14 ARALIK

TAYK SONBAHAR TROFESİ III. AYAK

Orsa/pupa rotalı karşılaşmaların olacağı yarış Caddebostan parkurunda…

www.tayk.org.tr

14-15 ARALIK

DRAGON SONBAHAR SERİSİ

Serinin sonu olan dördüncü ayakta yine yedi dragon rekabet edecek.

www.bayk.org

14-15 ARALIK

EAYK GÜZ TROFESİ III. AYAK

Çeşme parkurundaki yarışa 30 civarında teknenin katılması bekleniyor.

www.eayk.org

21-22 ARALIK

BAYK GÜZ TROFESİ IV. AYAK

Milta Bodrum Marina’nın ana sponsorluğunu üstlendiği trofenin son ayağında 20 civarında tekne koy içindeki coğrafi rotada yarışacak.

www.bayk.org

26-31 ARALIK

75. ROLEX SYDNEY HOBART YAT YARIŞI

Sidney Limanı’ndan start alacak yarışta 168 tekne hiç durmadan 628 deniz mili uzaklıktaki Hobart Tazmanya’ya gidecek.

www.rolexsydneyhobart.com