Aralık 2019

4-9 ARALIK
ANTIGUA CHARTER YACHT SHOW
Bu yıl 58.’si düzenlenen charter etkinliği, İngiliz Limanı’ndaki Nelson Tersanesi ve Falmouth Limanı’ndaki marina ile Antigua Yacht Club olmak üzere üç yerde birden yapılıyor.
www.antiguayachtshow.com
7-8 ARALIK
BURHANETTİN TEKDAĞ YIL SONU KUPASI
Marmaris’te gerçekleşecek yılın son yarışına 20 civarında teknenin katılması bekleniyor.
www.miyc.org
7-15 ARALIK
PARİS BOAT SHOW
25 ülkeden iki ila 18 metrelik 1000’in üzerinde yelkenli ve motoryatın sergileneceği fuar Porte de Versailles’de…
www.salonnautiqueparis.com
14 ARALIK
TAYK SONBAHAR TROFESİ III. AYAK
Orsa/pupa rotalı karşılaşmaların olacağı yarış Caddebostan parkurunda…
www.tayk.org.tr
14-15 ARALIK
DRAGON SONBAHAR SERİSİ
Serinin sonu olan dördüncü ayakta yine yedi dragon rekabet edecek.
www.bayk.org
14-15 ARALIK
EAYK GÜZ TROFESİ III. AYAK
Çeşme parkurundaki yarışa 30 civarında teknenin katılması bekleniyor.
www.eayk.org
21-22 ARALIK
BAYK GÜZ TROFESİ IV. AYAK
Milta Bodrum Marina’nın ana sponsorluğunu üstlendiği trofenin son ayağında 20 civarında tekne koy içindeki coğrafi rotada yarışacak.
www.bayk.org
26-31 ARALIK
75. ROLEX SYDNEY HOBART YAT YARIŞI
Sidney Limanı’ndan start alacak yarışta 168 tekne hiç durmadan 628 deniz mili uzaklıktaki Hobart Tazmanya’ya gidecek.
www.rolexsydneyhobart.com