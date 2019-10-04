Yacht Türkiye EKİM 2019 – 164

18 ALESTA
Trio Deniz, Contest Yachts, Mengi Yay, Dufour Yachts, Fountaine Pajot, Jeanneau, Nautitech Catamarans, Cannes World Yacht Trophies, WWF, KÜDENFOR, “Denizler Yaşam Dolsun” projesi, TURMEPA, REV Ocean, D-Marin, Venedik Bienali, Muğla Büyükşehir Belediyesi, DOST, Celestyal Crystal, Fujifilm …
32 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…
38 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
39 KILAVUZ
Denizde düzenlenecek Boat Show Tuzla’da sergilenecek en yeni tekneler…
56 KAPAK
Dünya prömiyeri geçen ay gerçekleştirilen, Germán Frers ve
Cor D. Rover imzalı Sirena 88…
64 MEGAYAT
İtalyan Palumbo Superyachts’ın Columbus Yachts serisinin amiral gemisi 80 metrelik Dragon…
74 YENİLİK
Alman Bavaria Yachts hem motoryat hem yelkenli serilerini yeniledi…
76 SEVGİLİ TEKNEM
Cumhuriyet tarihinin ilk okul gemisi STS Bodrum’un hikâyesi ve bugünkü durumu…
82 MAVİ VATAN
Amiral Cem Gürdeniz, amatör denizcileri seyir esnasında usturmaçaları toplamaya davet ediyor…
84 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, Norveç fiyortlarındaki küçük kıyı kasabalarını yazdı…
92 SEYAHAT
Adriyatik’in giriş kapısı Montenegro, turizm alanında hızlı ve çarpıcı bir büyüme kaydediyor…
96 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, küresel ısınmayla değişen okyanuslar hakkında bilgiler verirken İsveçli aktivist Greta Thunberg’in çağrısına kulak vermemizi öneriyor…
102 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, geçmişten günümüze yunusların özgürlüğü için verilen mücadeleye dikkat çekiyor…
106 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, ozondaki hasarı ve son durumu yazdı…
108 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, 1960’larda sualtı arkeolojisi konusunda yazılar yayımlayan efsanevi Hayat mecmuasını kaleme aldı…
112 KİTAP
Akillas Millas’ın Akademi ödüllü ilk kitabı “Heybeliada Halki, Dimonisos”…
114 TRAMOLA SÖYLEŞİ
Türkiye’ye yelkende olimpik madalya getirmesi beklenen Alican Kaynar, başarılı spor hayatını ve planlarını anlattı…
118 TRAMOLA
Arkas Aegean Link Regatta, Dragon Sohbahar Serisi, 4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, TYF Türkiye Pirat Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Eurosaf 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası, TYF Federasyon Kupası, Cup’ışalım mı? Deniz Festivali…
126 OTOMOBİL
Mercedes Benz, KIA Sportage, Hyundai Kona…