Yacht Türkiye EKİM 2019 – 164

4 Ekim 2019 / yorum yapılmamış / 167 kez okundu

18 ALESTA

Trio Deniz, Contest Yachts, Mengi Yay, Dufour Yachts, Fountaine Pajot, Jeanneau, Nautitech Catamarans, Cannes World Yacht Trophies, WWF, KÜDENFOR, “Denizler Yaşam Dolsun” projesi, TURMEPA, REV Ocean, D-Marin, Venedik Bienali, Muğla Büyükşehir Belediyesi, DOST, Celestyal Crystal, Fujifilm …

32 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…

38 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

39 KILAVUZ

Denizde düzenlenecek Boat Show Tuzla’da sergilenecek en yeni tekneler…

56 KAPAK

Dünya prömiyeri geçen ay gerçekleştirilen, Germán Frers ve

Cor D. Rover imzalı Sirena 88…

64 MEGAYAT

İtalyan Palumbo Superyachts’ın Columbus Yachts serisinin amiral gemisi 80 metrelik Dragon…

74 YENİLİK

Alman Bavaria Yachts hem motoryat hem yelkenli serilerini yeniledi…

76 SEVGİLİ TEKNEM

Cumhuriyet tarihinin ilk okul gemisi STS Bodrum’un hikâyesi ve bugünkü durumu…

82 MAVİ VATAN

Amiral Cem Gürdeniz, amatör denizcileri seyir esnasında usturmaçaları toplamaya davet ediyor…

84 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, Norveç fiyortlarındaki küçük kıyı kasabalarını yazdı…

92 SEYAHAT

Adriyatik’in giriş kapısı Montenegro, turizm alanında hızlı ve çarpıcı bir büyüme kaydediyor…

96 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, küresel ısınmayla değişen okyanuslar hakkında bilgiler verirken İsveçli aktivist Greta Thunberg’in çağrısına kulak vermemizi öneriyor…

102 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, geçmişten günümüze yunusların özgürlüğü için verilen mücadeleye dikkat çekiyor… 

106 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, ozondaki hasarı ve son durumu yazdı…

108 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, 1960’larda sualtı arkeolojisi konusunda yazılar yayımlayan efsanevi Hayat mecmuasını kaleme aldı…

112 KİTAP

Akillas Millas’ın Akademi ödüllü ilk kitabı “Heybeliada Halki, Dimonisos”…

114 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Türkiye’ye yelkende olimpik madalya getirmesi beklenen Alican Kaynar, başarılı spor hayatını ve planlarını anlattı…

118 TRAMOLA

Arkas Aegean Link Regatta, Dragon Sohbahar Serisi, 4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, TYF Türkiye Pirat Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Eurosaf 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası, TYF Federasyon Kupası, Cup’ışalım mı? Deniz Festivali…

126 OTOMOBİL

Mercedes Benz, KIA Sportage, Hyundai Kona…

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