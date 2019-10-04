5 EKİM

TAYK-MDK KUPASI

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü ile Moda Deniz Kulübü işbirliğinde 23. kez düzenlenen yarış, Fenerbahçe-Kınalıada arasındaki coğrafi rotada yapılacak. www.modadenizkulubu.org.tr

5-13 EKİM

TUZLA BOAT SHOW

5 ila 50 metrelik 200’den fazla tekne, Viaport Marina’da deniz üzerinde beğeniye sunuluyor… www.boatshoweurasia.com.tr

9-13 EKİM

BARCELONA INT. BOAT SHOW

670 teknenin karada, 180 yat ve süperyatın denizde sergileneceği fuar Port Vell’de… www.salonnautico.com

12-13 EKİM

EAYK GÜZ TROFESİ I. AYAK

Çeşme parkurundaki sosis rotada gerçekleştirilecek yarışta 30 civarında tekne mücadele edecek. www.eayk.org

16-19 EKİM

ABU DHABI INT. BOAT SHOW

Fuar, en lüks yatları ve marin aksesuarları ADNEC Marina’da bir araya getiriyor. www.adibs.ae

16-20 EKİM

CNR YACHT FESTIVAL

Teknelerin denizde sergileneceği ve beğendiğiniz teknelerle deneme seyri yapma imkânının sunulacağı etkinlik Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda…

www.cnryachtfestival.com

18-20 EKİM

CAPE TOWN INT. BOAT SHOW

19. kez kapılarını açan ve 70 teknenin sergileneceği fuar, V&A Waterfront’ta… www.boatshow.co.za

19-20 EKİM

BAYK GÜZ TROFESİ I. AYAK

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün düzenlediği Güz Trofesi’nin ilk ayak yarışları coğrafi rotalı olacak. www.bayk.org

19-20 EKİM

FARR 40-MAT 1010 TROFESİ

Benzer tekneler yarışının dördüncü ve son yarışı yine Caddebostan parkurunda… www.tayk.org.tr

21-26 EKİM

AMERICAN HOSPITAL

THE BODRUM CUP

Era Bodrum Yelken Kulübü’nün düzenlediği yarış, başta geleneksel tarzda inşa edilen yatlar olmak üzere, çok gövdeliler dahil tüm yelkenlilere açık.

www.bodrumcup.com

22-25 EKİM

RIXOS SAILING CUP

Rixos Otelleri ana sponsorluğunda ve Marintürk’ün desteğiyle Göcek Yat Klübü’nün düzenlediği yarış, Rixos Premium Göcek’teki etkinliklerle renkleniyor.

www.rixossailingcup.com

23-27 EKİM

HAMBURG BOAT SHOW

300’ün üzerinde katılımcının son model tekneleri, tekne malzemelerini ve deniz oyuncaklarını sergileyeceği fuar Hamburg Messe’de… www.hamburg-boat-show.com

26-27 EKİM

KAYK CUMHURİYET KUPASI

Kuşadası Yat Kulübü’nün (KAYK) düzenlediği yarışa katılan tekneler, Kuşadası Setur Marina’da iki hafta ücretsiz konaklayabilecek.

www.kusadasiyatkulubu.org

26 EKİM-1 KASIM

MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI

Bugüne kadar 30 farklı ülkeden binlerce yarışçıyı ağırlayan etkinlik, yine ERGO Sigorta, Netsel Marina ve Setur Marinaları tarafından destekleniyor…

www.marmarisraceweek.com

30 EKİM-3 KASIM

60. FORT LAUDERDALE

INT. BOAT SHOW

1500’ün üzerinde teknenin sergileneceği fuar Fort Lauderdale’de, başta Bahia Mar Yachting Center olmak üzere toplam yedi yere yayılıyor. www.flibs.com