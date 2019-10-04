5 EKİM
TAYK-MDK KUPASI
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü ile Moda Deniz Kulübü işbirliğinde 23. kez düzenlenen yarış, Fenerbahçe-Kınalıada arasındaki coğrafi rotada yapılacak. www.modadenizkulubu.org.tr
5-13 EKİM
TUZLA BOAT SHOW
5 ila 50 metrelik 200’den fazla tekne, Viaport Marina’da deniz üzerinde beğeniye sunuluyor… www.boatshoweurasia.com.tr
9-13 EKİM
BARCELONA INT. BOAT SHOW
670 teknenin karada, 180 yat ve süperyatın denizde sergileneceği fuar Port Vell’de… www.salonnautico.com
12-13 EKİM
EAYK GÜZ TROFESİ I. AYAK
Çeşme parkurundaki sosis rotada gerçekleştirilecek yarışta 30 civarında tekne mücadele edecek. www.eayk.org
16-19 EKİM
ABU DHABI INT. BOAT SHOW
Fuar, en lüks yatları ve marin aksesuarları ADNEC Marina’da bir araya getiriyor. www.adibs.ae
16-20 EKİM
CNR YACHT FESTIVAL
Teknelerin denizde sergileneceği ve beğendiğiniz teknelerle deneme seyri yapma imkânının sunulacağı etkinlik Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda…
www.cnryachtfestival.com
18-20 EKİM
CAPE TOWN INT. BOAT SHOW
19. kez kapılarını açan ve 70 teknenin sergileneceği fuar, V&A Waterfront’ta… www.boatshow.co.za
19-20 EKİM
BAYK GÜZ TROFESİ I. AYAK
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün düzenlediği Güz Trofesi’nin ilk ayak yarışları coğrafi rotalı olacak. www.bayk.org
19-20 EKİM
FARR 40-MAT 1010 TROFESİ
Benzer tekneler yarışının dördüncü ve son yarışı yine Caddebostan parkurunda… www.tayk.org.tr
21-26 EKİM
AMERICAN HOSPITAL
THE BODRUM CUP
Era Bodrum Yelken Kulübü’nün düzenlediği yarış, başta geleneksel tarzda inşa edilen yatlar olmak üzere, çok gövdeliler dahil tüm yelkenlilere açık.
www.bodrumcup.com
22-25 EKİM
RIXOS SAILING CUP
Rixos Otelleri ana sponsorluğunda ve Marintürk’ün desteğiyle Göcek Yat Klübü’nün düzenlediği yarış, Rixos Premium Göcek’teki etkinliklerle renkleniyor.
www.rixossailingcup.com
23-27 EKİM
HAMBURG BOAT SHOW
300’ün üzerinde katılımcının son model tekneleri, tekne malzemelerini ve deniz oyuncaklarını sergileyeceği fuar Hamburg Messe’de… www.hamburg-boat-show.com
26-27 EKİM
KAYK CUMHURİYET KUPASI
Kuşadası Yat Kulübü’nün (KAYK) düzenlediği yarışa katılan tekneler, Kuşadası Setur Marina’da iki hafta ücretsiz konaklayabilecek.
www.kusadasiyatkulubu.org
26 EKİM-1 KASIM
MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI
Bugüne kadar 30 farklı ülkeden binlerce yarışçıyı ağırlayan etkinlik, yine ERGO Sigorta, Netsel Marina ve Setur Marinaları tarafından destekleniyor…
www.marmarisraceweek.com
30 EKİM-3 KASIM
60. FORT LAUDERDALE
INT. BOAT SHOW
1500’ün üzerinde teknenin sergileneceği fuar Fort Lauderdale’de, başta Bahia Mar Yachting Center olmak üzere toplam yedi yere yayılıyor. www.flibs.com