Yacht Türkiye EKİM 2020 – 176

10 Ekim 2020 / yorum yapılmamış

14 ALESTA

Bavaria Yachts, Monte Carlo Yachts, Sanlorenzo, Sunreef, Tezmarin, Trio Deniz, Turquoise Yachts, CNR Yacht Festival, Tuzla Boat Show, Viaport Marina, Y Yachts, Yuka Yacht, Akış Hikâyeleri…

24 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…

28 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

29 KILAVUZ

Ayağınızı yerden kesecek

10 metre altı 10 motoryat…

40 KAPAK

Türk Venture Yachts’ın Alpha Custom Yachts markası ile ürettiği Spritz 102 modelinin ilk gövdesi suyla buluştu…

48 MEGAYAT

İsmini Kuzey Işıkları Aurora Borealis’ten alan 67 metrelik yeni Limited Edition 220’nin ilk gövdesi…

58 MAVİ TUTKU

İşadamı Arif Önder, yeni katamaranı Camaron’da denizciliğinin olgunluk çağını yaşıyor… 

64 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, denizde sükûnete önem veren pek çok denizcinin 2020’de demirlediği Gökova’yı yazdı…

72 MACERA

Prof. Dr. Talat Kırış, Seyyale ile Kuzey Ege seyrinin ikinci etabında…

78 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, Türkiye’nin en önemli denizcilerinden Yücel Köyağasıoğlu’nu yazdı…

84 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, yakın zamanda sosyal medyada dünya gündemi olan ve gençlerin manifestosuna dönüşen

“Mavi Vatan”ı kaleme aldı…

86 HUKUK

Avukat Murat Sümer, insansız deniz araçlarının hukuki boyutunu değerlendirdi…

88 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan’ın kaleminden tarihin en güçlü deniz savaşçıları Vikingler…

90 WORKSHOP

Ünlü oyuncu Fırat Tanış’ın ilk yelken deneyimi…

96 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Eti Yelken Takımı’nın en büyük destekçisi Eti CEO’su Hakan Polatoğlu ile buluştuk…

100 TRAMOLA

Arkas Aegean Link Regatta, TAYK Deniz Kuvvetleri Kupası, Alican Kaynar, Dragon Sonbahar Serisi, BAYK Trio Kupası, Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, Didim Açık Deniz Sportif Balık Avı Yarışması…

106 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, Antik Çağ’ın Akdeniz mutfağına kısa bir yolculuğa çıkarıyor…

108 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, bilimsel çalışmalardan yola çıkarak mikrop artışını kaleme aldı…

110 KİTAP

H. Can Yücel’in anılar ve tarihi gerçekler ışığında yazdığı“Tarih Denizinde Bozcaada”…

114 OTOMOBİL

Ford Ranger Raptor ve Mercedes-Benz GLA 200 Progressive Super…

115 YAT MARKET

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