Yacht Türkiye EKİM 2020 – 176

14 ALESTA
Bavaria Yachts, Monte Carlo Yachts, Sanlorenzo, Sunreef, Tezmarin, Trio Deniz, Turquoise Yachts, CNR Yacht Festival, Tuzla Boat Show, Viaport Marina, Y Yachts, Yuka Yacht, Akış Hikâyeleri…
24 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…
28 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
29 KILAVUZ
Ayağınızı yerden kesecek
10 metre altı 10 motoryat…
40 KAPAK
Türk Venture Yachts’ın Alpha Custom Yachts markası ile ürettiği Spritz 102 modelinin ilk gövdesi suyla buluştu…
48 MEGAYAT
İsmini Kuzey Işıkları Aurora Borealis’ten alan 67 metrelik yeni Limited Edition 220’nin ilk gövdesi…
58 MAVİ TUTKU
İşadamı Arif Önder, yeni katamaranı Camaron’da denizciliğinin olgunluk çağını yaşıyor…
64 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav, denizde sükûnete önem veren pek çok denizcinin 2020’de demirlediği Gökova’yı yazdı…
72 MACERA
Prof. Dr. Talat Kırış, Seyyale ile Kuzey Ege seyrinin ikinci etabında…
78 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, Türkiye’nin en önemli denizcilerinden Yücel Köyağasıoğlu’nu yazdı…
84 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, yakın zamanda sosyal medyada dünya gündemi olan ve gençlerin manifestosuna dönüşen
“Mavi Vatan”ı kaleme aldı…
86 HUKUK
Avukat Murat Sümer, insansız deniz araçlarının hukuki boyutunu değerlendirdi…
88 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan’ın kaleminden tarihin en güçlü deniz savaşçıları Vikingler…
90 WORKSHOP
Ünlü oyuncu Fırat Tanış’ın ilk yelken deneyimi…
96 TRAMOLA SÖYLEŞİ
Eti Yelken Takımı’nın en büyük destekçisi Eti CEO’su Hakan Polatoğlu ile buluştuk…
100 TRAMOLA
Arkas Aegean Link Regatta, TAYK Deniz Kuvvetleri Kupası, Alican Kaynar, Dragon Sonbahar Serisi, BAYK Trio Kupası, Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, Didim Açık Deniz Sportif Balık Avı Yarışması…
106 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, Antik Çağ’ın Akdeniz mutfağına kısa bir yolculuğa çıkarıyor…
108 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, bilimsel çalışmalardan yola çıkarak mikrop artışını kaleme aldı…
110 KİTAP
H. Can Yücel’in anılar ve tarihi gerçekler ışığında yazdığı“Tarih Denizinde Bozcaada”…
114 OTOMOBİL
Ford Ranger Raptor ve Mercedes-Benz GLA 200 Progressive Super…
115 YAT MARKET