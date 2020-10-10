1-6 EKİM

GENOA INTERNATIONAL BOAT SHOW (SALONE NAUTICO)

Bu yıl 60. kez kapılarını açacak fuarda, karada ve denizde toplam 1100 tekne sergilenecek. Fiera di Genova Sergi ve Ticaret Merkezi’nde… www.salonenautico.com

2-4 EKİM

NUROLBANK CAMPUS CUP

Tamamen öğrencilere yönelik yapılan ve 2 Ekim’de antrenmanlarla başlayacak Campus Cup’ta toplam üç yarış olacak.

www.miyc.org

3 EKİM

TAYK MDK KUPASI

Moda Deniz Kulübü işbirliğinde düzenlenen Moda-Caddebostan-Adalar rotasındaki yarışa 30 civarında tekne katılacak.

www.tayk.org.tr

4 EKİM

BAU TROFESİ

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Klubü (BAUISC) tarafından düzenlenen trofe, 4 Ekim’de başlayacak. Trofenin ikinci ayağı 10, üçüncü ayağı ise 25 Ekim’de yapılacak. 31 Ekim’de de Boğaz Yarışı ile tamamlanacak.

www.bauisc.org

9-11 EKİM

J70 TÜRKİYE TROFESİ IV. AYAK

J70 Türkiye Sınıf Birliği tarafından beş ayak olarak düzenlenen trofenin dördüncü ayağı Bodrum’da…

www.j70tr.org

10-11 EKİM

DRAGON SONBAHAR SERİSİ

II. AYAK

Geçen eylülde başlayan yarışın ikinci ayağına yaklaşık altı dragonun katılması bekleniyor. www.bayk.org

10-11 EKİM

EAYK GÜZ TROFESİ I. AYAK

Çeşme parkurundaki yarış, ilk gün iki, ikinci gün ise bir olmak üzere üç şamandıra mücadelesinden oluşacak.

www.eayk.org

11 EKİM

SPORTSBOAT KALAMIŞ YELKEN KULÜBÜ KUPASI

Sportsboat 2020 Trofesi’nin üçüncü etabında start düdüğü, Kalamış Koyu’nda şamandıra yarışları için çalacak.

www.kalamisyelken.com.tr

13-18 EKİM

CNR YACHT FESTIVAL

Megayattan yelkenliye her tür teknenin yanı sıra yat ekipmanları ve marin aksesuarların da bulunacağı festival Pendik’teki Marintürk Marina’da…

www.cnryachtfestival.com

17-18 EKİM

BAYK GÜZ TROFESİ

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün düzenlediği trofenin ilk ayağında 30 kadar tekne inshore (koyiçi) rotada mücadele edecek.

www.bayk.org

17-18 EKİM

TAYK BURGAN LEASING İSTANBUL KUPASI

Burgan Leasing ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışta 35 tekne Caddebostan-Adalar parkurunda kapışacak.

www.tayk.org.tr

19-23 EKİM

RIXOS SAILING CUP

Rixos Premium Göcek ana sponsorluğunda ve Marintürk Göcek ev sahipliğinde, Göcek Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Rixos Sailing Cup’ın bu yıl beşincisi düzenleniyor.

www.rixossailingcup.com

20 EKİM

AMERICAN HOSPITAL THE BODRUM CUP-THE YEAR OF HEROES

The Bodrum Cup 32. Yılında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla düzenleniyor. The Bodrum Cup’ı kazanmış takımların skipper’ları STS Bodrum okul gemisi üzerinde sembolik bir etap ve seyir yapacak.

www.bodrumcup.com

24-30 EKİM

31. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI

Kayıtların son güne kadar açık olduğu Marmaris’teki yarışa şimdiye dek 50 civarında tekne kayıt yaptırdı.

www.miyc.org

28 EKİM-1 KASIM

VIRTUAL VALENCIA BOAT SHOW

Dijital olmasına rağmen La Marina’da düzenlenecek fuar, 360 derece sanal tur imkânıyla gezilebilecek.

www.virtualvalenciaboatshow.com