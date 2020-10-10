1-6 EKİM
GENOA INTERNATIONAL BOAT SHOW (SALONE NAUTICO)
Bu yıl 60. kez kapılarını açacak fuarda, karada ve denizde toplam 1100 tekne sergilenecek. Fiera di Genova Sergi ve Ticaret Merkezi’nde… www.salonenautico.com
2-4 EKİM
NUROLBANK CAMPUS CUP
Tamamen öğrencilere yönelik yapılan ve 2 Ekim’de antrenmanlarla başlayacak Campus Cup’ta toplam üç yarış olacak.
www.miyc.org
3 EKİM
TAYK MDK KUPASI
Moda Deniz Kulübü işbirliğinde düzenlenen Moda-Caddebostan-Adalar rotasındaki yarışa 30 civarında tekne katılacak.
www.tayk.org.tr
4 EKİM
BAU TROFESİ
Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Klubü (BAUISC) tarafından düzenlenen trofe, 4 Ekim’de başlayacak. Trofenin ikinci ayağı 10, üçüncü ayağı ise 25 Ekim’de yapılacak. 31 Ekim’de de Boğaz Yarışı ile tamamlanacak.
www.bauisc.org
9-11 EKİM
J70 TÜRKİYE TROFESİ IV. AYAK
J70 Türkiye Sınıf Birliği tarafından beş ayak olarak düzenlenen trofenin dördüncü ayağı Bodrum’da…
www.j70tr.org
10-11 EKİM
DRAGON SONBAHAR SERİSİ
II. AYAK
Geçen eylülde başlayan yarışın ikinci ayağına yaklaşık altı dragonun katılması bekleniyor. www.bayk.org
10-11 EKİM
EAYK GÜZ TROFESİ I. AYAK
Çeşme parkurundaki yarış, ilk gün iki, ikinci gün ise bir olmak üzere üç şamandıra mücadelesinden oluşacak.
www.eayk.org
11 EKİM
SPORTSBOAT KALAMIŞ YELKEN KULÜBÜ KUPASI
Sportsboat 2020 Trofesi’nin üçüncü etabında start düdüğü, Kalamış Koyu’nda şamandıra yarışları için çalacak.
www.kalamisyelken.com.tr
13-18 EKİM
CNR YACHT FESTIVAL
Megayattan yelkenliye her tür teknenin yanı sıra yat ekipmanları ve marin aksesuarların da bulunacağı festival Pendik’teki Marintürk Marina’da…
www.cnryachtfestival.com
17-18 EKİM
BAYK GÜZ TROFESİ
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün düzenlediği trofenin ilk ayağında 30 kadar tekne inshore (koyiçi) rotada mücadele edecek.
www.bayk.org
17-18 EKİM
TAYK BURGAN LEASING İSTANBUL KUPASI
Burgan Leasing ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışta 35 tekne Caddebostan-Adalar parkurunda kapışacak.
www.tayk.org.tr
19-23 EKİM
RIXOS SAILING CUP
Rixos Premium Göcek ana sponsorluğunda ve Marintürk Göcek ev sahipliğinde, Göcek Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Rixos Sailing Cup’ın bu yıl beşincisi düzenleniyor.
www.rixossailingcup.com
20 EKİM
AMERICAN HOSPITAL THE BODRUM CUP-THE YEAR OF HEROES
The Bodrum Cup 32. Yılında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla düzenleniyor. The Bodrum Cup’ı kazanmış takımların skipper’ları STS Bodrum okul gemisi üzerinde sembolik bir etap ve seyir yapacak.
www.bodrumcup.com
24-30 EKİM
31. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI
Kayıtların son güne kadar açık olduğu Marmaris’teki yarışa şimdiye dek 50 civarında tekne kayıt yaptırdı.
www.miyc.org
28 EKİM-1 KASIM
VIRTUAL VALENCIA BOAT SHOW
Dijital olmasına rağmen La Marina’da düzenlenecek fuar, 360 derece sanal tur imkânıyla gezilebilecek.
www.virtualvalenciaboatshow.com