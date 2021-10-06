Yacht Türkiye EKİM 2021 – 188

10 ALESTA

Azimut Benetti Group, Custom Line Yachts, Jeanneau, Tansu Yachts, Tezmarin, Prestige Yachts, Contest Yachts, Hot Lab, D-Marin, Bali Catamarans, TURMEPA, Rancraft Yachts, Akdeniz Koruma Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi…

20 SEKTÖR

PWC Türkiye tarafından yapılan “Küresel Yatçılık Pazar Analizi”nden çarpıcı veriler…

24 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

30 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

31 KILAVUZ

Bu ay düzenlenecek Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda görülmesi gereken 25 tekne…

48 KAPAK

İtalyan Tankoa Yachts’ın 50 metrelik maskülen Olokun’u…

60 SEVGİLİ TEKNEM

2011’de replikası üretilen 1908 doğumlu Germania Nova, yeni sahibi N. Arif Kurtel ile Göcek sularında…

68 KEŞİF

Üç güverteliler dünyasına inovatif bir giriş yapan 38 metrelik Azimut Grande Trideck…

80 TEKNE HAYATI

Yelkenli teknelerinde yaşayan genç çift Duygu Kutluoğlu-Adil Burak Kılıç…

86 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, STS Bodrum Okul Gemisi ile çıktığı mavi yolculuğu kaleme aldı…

94 MAVİ VATAN

E. Amiral Cem Gürdeniz, “İstanbul’un Gümüşlük”ü olan Poyrazköy’ü yazdı…

100 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, Covid ile artış gösteren ve büyük bir çevre sorunu hâline gelen plastiklere dikkat çekti…

102 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, geçen ay düzenlenen açık deniz balık turnuvası Tuna Masters Alaçatı’yı yazdı…

106 TRAMOLA

Bosphorus Cup, Arkas Aegean Link Regatta, Rixos Sailing Cup Göcek, Transquadra, 1.BC Corporate Yarışları, Alize Yelken Okulu, Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası, Paris Olimpiyat Oyunları…

124 TRAMOLA EKİP

İki yıldır yarışlarda iddialı bir şekilde boy gösteren başarılı ekip MESA Sailing Team…

128 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, İspanyol arkeolog Berta Lledo ile Ertuğrul Fırkateyni’nin hikâyesini anlattı…

132 KİTAP

Deneyimli gazeteci, yazar ve yelkenci John Vigor’un kaleme aldığı “Denizciler İçin Faydalı Bilgiler Kitabı”…

136 DOĞA

Türkiye’nin köklü coğrafya ve keşif dergisi Atlas ile Arçelik’in ekipleri, küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekmek için Ağrı Dağı’na tırmandı…

138 OTOMOBİL

Audi Q3 35 TFSI, DS 7 Crossback E-Tense, Nissan Juke, Opel Mokka 1.2…

140 YAT MARKET