Denizde boat show zamanı

Yatçılık dünyası bugünlerde çok hareketli. Geçen ay Cannes, Monaco, Southampton ve Cenova’da birbiri ardına boat show’lar düzenlendi. İki yıl aranın ardından gelen fuarlar, sektörün parlak geleceğinin de göstergesiydi. Pandemiye rağmen yeni modellerin fazlalığı dikkat çekerken, firmalar da peşi sıra aldıkları yeni siparişleri açıkladılar. Üreticiler siparişlere yetişemezken tekne almak isteyenlerin iki yıl sonrasına sıra bekledikleri görüldü…

Avrupa’nın önemli şehirlerindeki bu maratonun ardından sıra İstanbul’da. Türkiye’nin deniz üzerindeki en büyük tekne fuarı olan “Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı”, 2-10 Ekim’de Viaport Marina’da 200’ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek. Gelecek sene bizi hangi modellerin beklediğini görmek için iyi bir fırsat. Çünkü birçoğu Türkiye’de ilk kez sergilenecek 200 civarında tekne bir arada olacak. Boat show’a gitmeden önce, en yeni modellerden 25’ini derlediğimiz fuar dosyamıza mutlaka göz atın. Fuar davetiyesi de dergimizin armağanı…

Kapağına İtalyan Tankoa’nın 50 metrelik maskülen yatı Olokun’ı taşıdığımız Ekim sayımızda; 38 metrelik Azimut Grande Trideck’i, 60 metrelik klasik yelkenli Germania Nova’yı, STS Bodrum’un sıra dışı mavi yolculuğunu, parkurlarda heyecan yaratan Aegean Link Regatta’yı, 20’nci yılını kutlayan Bosphorus Cup’ı ve daha fazlasını bulacaksınız…

İyi bir Ekim geçirmeniz dileğiyle, iyi fuarlar, keyifli okumalar…