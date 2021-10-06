1-3 EKİM-MOST BODRUM

Yalıkavak Marina’nın ev sahipliğinde her yıl yerli ve yabancı sportif balıkçıları bir araya getiren MOST Bodrum’un beşincisi düzenleniyor.

www.mostbodrum.com

2 EKİM- TAYK-MDK KUPASI

Moda Deniz Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen 25. yılındaki yarış yine Moda-Caddebostan-Adalar parkurunda…

www.tayk.org.tr

2-10 EKİM- ULUSLARARASI BOAT SHOW TUZLA DENİZ FUARI

2022 model teknelerin Türkiye’de ilk kez sergileneceği ve 2021’in son fırsatlarının sunulacağı suyun üzerindeki boat show, Viaport Marina’da ziyaretçilerini bekliyor olacak. www.boatshoweurasia.com.tr

7-10 EKİM- BODRUM ULUSLARARASI BALIKÇILIK TURNUVASI

Milta Marina Bodrum işbirliğinde bu yıl 12.’si düzenlenecek turnuva, son gün ödül töreni ve gala yemeğiyle sona erecek.

www.bodrumfishing.net

9-10 EKİM- BIG BOYZ FESTIVAL

Kalamış Atatürk Parkı’ndaki etkinlikte konuklar araba, motosiklet, eğlenceli hava, kara ve deniz araçlarını deneyimleme fırsatı bulacak. www.bigboyzfestival.com

10 EKİM- SPORTSBOAT TROFESİ 6. AYAK MDK KUPASI

IRC yerine ORC sisteminin kullanıldığı sınıf olan SportsBoat’un her ay farklı bir kulüp tarafından düzenlenen yarışlarının 6. ayağı Moda Deniz Kulübü işbirliğinde yapılacak.

www.sportsboatturkiye.org

18-24 EKİM- 33. BODRUM CUP

Era Bodrum Yelken Kulübü’nün 1989’da başlattığı regatta, yatlara konukların da alınabilmesi sayesinde eğlenceli ve arkadaşça bir festival havasında geçiyor. www.bodrumcup.com

23-29 EKİM- 32. MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI

Sıkı covid önlemlerinin uygulanacağı organizasyon kapsamında beşi koy içi, biri ise koy dışında offshore rotada olmak üzere toplam altı yarış planlanıyor. www.miyc.org

30-31 EKİM- BAYK DRAGON SONBAHAR SERİSİ II. AYAK

Bu ayakta da ilki gibi cumartesi ve pazara yayılan toplam beş yarış gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Kayıtlar 29 Ekim 17.00’a kadar açık. www.bayk.org

24 EKİM- SPORTSBOAT TROFESİ 7. AYAK KYK KUPASI

7 ayaklı planlanan trofenin Kalamış Yelken Kulübü Kupası adı altındaki son etabında Kalamış Koyu’nda şamandıra yarışları düzenlenecek.

www.sportsboatturkiye.org