Yacht Türkiye EYLÜL 2019 – 163

26 ALESTA

Alia Yachts, Pershing, STS Bodrum Okul Gemisi, Abora IV, İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi, Majesty Yachts, Turmepa, Marina Bay Göcek Hotel, Perili Bay Resort, Kumlubükü Yacht Club, Metro Türkiye, Rüsumat gemisi, Sugar Beach Club, The Sailor Cat-Gastropub, Team Malizia, Tema Vakfı …

36 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…

42 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

43 KILAVUZ

Eylülde Cannes Yachting Festival’de ve Monaco Yacht Show’da boy gösterecek 40 yeni tekne…

64 KAPAK

Antalyalı Alia Yachts’ın minimal görünüme sahip en son modeli 60 metrelik zarif ve güçlü Samurai…

74 YACHT KEŞİF

Fransız Fountaine Pajot’nun 12,20 metrelik power katamaranı MY 40 hakkında detaylar, merak edilenler…

80 TASARIM

Officina Armare’nin yeni dizayn ettiği, ilhamını Lamborghini otomobillerinden alan yenilikçi ve dinamik A43….

82 SPORTİF BALIKÇILIK

Bu sene 13’üncüsü yapılacak Columbia PFG Alaçatı Big Fish’i, Kerem Gözalan anlattı…

84 MAVİ TUTKU

Başarılı işadamı, deniz âşığı Arman Minasyan’dan teknelerini ve denizdeki tecrübelerini dinledik…

90 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, Norveç fiyortlarının eşsiz manzaralarının arasında yaptığı yelkenli seyrini yazdı….

92 KOMŞU SULAR

Hakan Aygün’ün Kikladlar’daki seyrini yunuslar eşliğinde tamamlıyor…

98 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav bu kez 12 Adalar’ın güneybatı bölgesindeki tüm adaları içeren bir rotayı öneriyor…

106 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt, eski denizcilerin batıl inançlarının izini sürüyor ve Karpathos’u anlatıyor…

112 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, denizde korkuyu ele alıyor…

118 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, bir savaş makinesinden müzeye dönüştürülen Intrepid’i kaleme aldı…

122 KİTAP

Genç yaşta denize açılan, gemilerde tayfalık yapan Herman Melville’in kitabı Redburn-İlk Seferi…

124 MAVİ VATAN

Amiral Cem Gürdeniz, 45. yılında TCG Kocatepe şehitlerimizi andı…

126 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, denize kokusunu da veren dimetil sülfitin faydalarından söz ediyor…

128 TRAMOLA

The Bodrum Cup, TAYK-Eker Olympos Regatta, Slalom Türkiye Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları, RS:X Gençler Dünya Şampiyonası, Laser 4.7 Dünya Şampiyonası, İzmir Arkas Körfez Yarışı…

130 TRAMOLA TARİH

İlk Türkiye Optimist Şampiyonası’nın birincisi Neylan Günay’ın hikâyesi…

134 OTOMOBİL

Volswagen Amarok, Honda CR-V…

137 YAT MARKET