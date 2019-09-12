Eylül 2019

6-8 EYLÜL
DENİZ KIZI ULUSAL KADIN YELKEN KUPASI
Türkiye Yelken Federasyonu ve İstanbul Yelken Kulübü işbirliğinde düzenlenen yarışın geliri, kadın haklarını koruyan bir STK’ya bağışlanacak.
www.denizkiziyelkenkupasi.com
6-8 EYLÜL
CUP’IŞALIM MI?
Naviga Dergisi’nin Nissan’ın ana sponsorluğunda düzenlediği deniz festivali D-Marin Turgutreis’te… www.cupisalimmi.com
7-8 EYLÜL
FARR 40-MAT 1010 TROFESİ
TAYK-TEB Özel Bankacılık Farr 40-MAT 1010, benzer tekneler trofesinde sıra sondan bir önceki olan üçüncü ayakta… www.tayk.org.tr
10-15 EYLÜL
CANNES YACHTING FESTIVAL
Bu yıl 42.’si düzenlenen etkinlikte 2,10-55 metrelik 640 civarında tekne sergilenecek. Motoryatlara Vieux Port ev sahipliği yaparken, yelkenlileri Port Pierre Canto ağırlayacak.
www.cannesyachtingfestival.com
13-22 EYLÜL
SOUTHAMPTON BOAT SHOW
İngiltere’nin en kapsamlı fuarı, 51. kez Mayflower Park’ta kapılarını açıyor… www.southamptonboatshow.com
14-15 EYLÜL
TAYK KARADENİZ KUPASI
Poyrazköy’den start alacak filo gece Şile’de konaklayacak, ertesi gün de Şile-Poyrazköy rotasında yarışacak. www.tayk.org.tr
19-24 EYLÜL
GENOA INTERNATIONAL BOAT SHOW
59. yaşını kutlayan Genoa International Boat Show’da (Salone Nautico), altı gün boyunca yüzlerce tekne ile son teknoloji marin ekipmanları sergilenecek.
www.salonenautica.com
21-22 EYLÜL
59. DONANMA KUPASI
Donanma Komutanlığı ile İstanbul Yelken Kulübü işbirliğinde düzenlenen mücadelede Fenerbahçe’den start alacak yatlar, 41 deniz mili mesafeli rotada kapışarak Gölcük’te finiş verecek.
www.istanbulyelken.org.tr
25-28 EYLÜL
MONACO YACHT SHOW
Port Hercules’teki süperyat etkinliği, boy ortalamaları 50 metre civarında olan 125 modeli ağırlayacak. Sergilenecek en büyük yatın boyu ise 107 metre…
www.monacoyachtshow.com
12-15 EYLÜL
COLUMBIA PFG
ALAÇATI BIG FISH
80 teknenin ve 350 katılımcının ağırlanacağı turnuva, bu sene 13. kez Port Alaçatı Marina’da düzenlenecek. https://alacatifishing.com
27-29 EYLÜL
İZMİR ARKAS KÖRFEZ YARIŞI
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Körfez Festivali’nin ana etkinliği Arkas Yarışı. Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Marina, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Konak Pier’in destekleri ile gerçekleştirilen yarışa 50’nin üzerinde teknenin katılımı bekleniyor. www.arkas.com.tr
27 EYLÜL-2 EKİM
GRAND PAVOIS
LA ROCHELLE
Fransa’nın batı kıyısında 100 bin metrekarelik alana yayılan fuarda 300’ü suda, toplam 750 tekne ziyaret edilebilir. www.grand-pavois.com