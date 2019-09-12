Eylül 2019

6-8 EYLÜL

DENİZ KIZI ULUSAL KADIN YELKEN KUPASI

Türkiye Yelken Federasyonu ve İstanbul Yelken Kulübü işbirliğinde düzenlenen yarışın geliri, kadın haklarını koruyan bir STK’ya bağışlanacak.

www.denizkiziyelkenkupasi.com

6-8 EYLÜL

CUP’IŞALIM MI?

Naviga Dergisi’nin Nissan’ın ana sponsorluğunda düzenlediği deniz festivali D-Marin Turgutreis’te… www.cupisalimmi.com

7-8 EYLÜL

FARR 40-MAT 1010 TROFESİ

TAYK-TEB Özel Bankacılık Farr 40-MAT 1010, benzer tekneler trofesinde sıra sondan bir önceki olan üçüncü ayakta… www.tayk.org.tr

10-15 EYLÜL

CANNES YACHTING FESTIVAL

Bu yıl 42.’si düzenlenen etkinlikte 2,10-55 metrelik 640 civarında tekne sergilenecek. Motoryatlara Vieux Port ev sahipliği yaparken, yelkenlileri Port Pierre Canto ağırlayacak.

www.cannesyachtingfestival.com

13-22 EYLÜL

SOUTHAMPTON BOAT SHOW

İngiltere’nin en kapsamlı fuarı, 51. kez Mayflower Park’ta kapılarını açıyor… www.southamptonboatshow.com

14-15 EYLÜL

TAYK KARADENİZ KUPASI

Poyrazköy’den start alacak filo gece Şile’de konaklayacak, ertesi gün de Şile-Poyrazköy rotasında yarışacak. www.tayk.org.tr

19-24 EYLÜL

GENOA INTERNATIONAL BOAT SHOW

59. yaşını kutlayan Genoa International Boat Show’da (Salone Nautico), altı gün boyunca yüzlerce tekne ile son teknoloji marin ekipmanları sergilenecek.

www.salonenautica.com

21-22 EYLÜL

59. DONANMA KUPASI

Donanma Komutanlığı ile İstanbul Yelken Kulübü işbirliğinde düzenlenen mücadelede Fenerbahçe’den start alacak yatlar, 41 deniz mili mesafeli rotada kapışarak Gölcük’te finiş verecek.

www.istanbulyelken.org.tr

25-28 EYLÜL

MONACO YACHT SHOW

Port Hercules’teki süperyat etkinliği, boy ortalamaları 50 metre civarında olan 125 modeli ağırlayacak. Sergilenecek en büyük yatın boyu ise 107 metre…

www.monacoyachtshow.com

12-15 EYLÜL

COLUMBIA PFG

ALAÇATI BIG FISH

80 teknenin ve 350 katılımcının ağırlanacağı turnuva, bu sene 13. kez Port Alaçatı Marina’da düzenlenecek. https://alacatifishing.com

27-29 EYLÜL

İZMİR ARKAS KÖRFEZ YARIŞI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Körfez Festivali’nin ana etkinliği Arkas Yarışı. Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Marina, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Konak Pier’in destekleri ile gerçekleştirilen yarışa 50’nin üzerinde teknenin katılımı bekleniyor. www.arkas.com.tr

27 EYLÜL-2 EKİM

GRAND PAVOIS

LA ROCHELLE

Fransa’nın batı kıyısında 100 bin metrekarelik alana yayılan fuarda 300’ü suda, toplam 750 tekne ziyaret edilebilir. www.grand-pavois.com