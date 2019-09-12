2020’nin yatları sahnede…

Bu ay yat tutkunlarını Cannes ve Monaco’da düzenlenecek iki önemli fuar bekliyor. Yatçılık dünyasının nabzını tutan bu iki organizasyondan özellikle Cannes Yachting Festival, bir sonraki senenin projeksiyonudur adeta. Yeni teknelerin lansmanları, uluslararası basın toplantıları, konferanslar, şık partiler, ödül törenleri ve davetler ile yeni sezonun trendlerinin ilk izlendiği arenadır… 10-15 Eylül’de Cannes’da 600’ün üzerinde, 25-28 Eylül’de ise Monaco’da 200’e yakın tekne sergilenecek. Her iki fuarı da titizlikle inceleyerek Türkiye’de temsilciliği bulunan markalar arasından “40 Dünya Prömiyeri”ni bir araya getirdik.

Sirena Marine, Numarine, Alen Yacht, Bilgin Yachts, Turquoise Yachts, Mengi Yay, Alia Yachts, Ada Yacht Works, AvA Yachts gibi önemli yat üreticilerimiz de bu fuarlarda yerlerini alıyor. Hazırladığımız dosyada Türk firmalarının muhteşem yatlarını da bulacaksınız. Kapağımızda gördüğünüz 60 metrelik güzel Samurai, tesisleri Antalya Serbest Bölgesi’nde bulunan Alia Yachts üretimi ve dünya prömiyeri Monaco Yacht Show’da gerçekleştirilecek. Tersanenin daha önce birçok ödüle layık görülen megayatı Rüya gibi Samurai’ın da uluslararası arenada ilgi görmesi tesadüf olmayacaktır. Dünya çapında inşa ettikleri yatlarla bizi gururlandıran Türk üreticilerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Onlarca yeni teknenin yanında sayfalarımıza yine yeşilin maviyle buluştuğu sakin koyları, billur gibi sularıyla eşsiz coğrafyaları da taşıdık… Hakan Aygün Kikladlar dönüşü yunuslar eşildiğinde yaptığı seyirde Folegandros, Santorini, Anafi ve Astipalaia’yı anlattı… Ali Boratav Kos, Nisiros, Tilos, Halki ve Simi adalarından “kimi ıssız, kimi ıssızlığa veda etme arifesinde” diye tanımladığı beş güzel koyu yazdı… Emir Kunt ilk defa gittiği ve hayran kaldığı Karpathos’u kaleme aldı… Deniz Kurt Görsev ise Vikinglerin anavatanı Norveç fiyortlarındaydı…

Dergiyi okuduktan sonra, tekne tatili için bence en güzel ay olan Eylül’de kendinizi maviliklere bırakmanız kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum…

Güzel bir Eylül tatili geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli okumalar…