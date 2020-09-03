Yacht Türkiye EYLÜL 2020 – 175

12 ALESTA

Sirena Yachts, Custom Line, Pardo Yachts, X-Yachts, Jeanneau Yachts, Sanlorenzo, Arkas Turizm, TINA Denizcilik Arkeolojisi, Dos Marine, Gaggenau…

18 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, denizci saatler…

24 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

25 KILAVUZ

İptal edilen Cannes Yachting Festival’de prömiyeri yapılması planlanan 2021’in 18 yeni teknesi…

36 KAPAK

Yeni nesil yelkenli katamaranların başarılı örneklerinden 14 metrelik Bali 4.8…

42 TEST

MAR.CO’nun 60 knot hıza ulaşan R-Evolution X36’sını test ettik…

48 MEGAYAT

107 metrelik Luminosity, Benetti’nin bugüne kadar ürettiği 100 metre üzeri üç gigayattan biri…

58 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, pandemiyle beraber önem kazanan private yat şefliği ve kıyılarımıza akın eden megayatlara profesyonel hizmetin incelikleri üzerine yazdı…

60 SEVGİLİ TEKNEM

İzmirli sevilen yelkenci Behlül Usluoğlu’yla klasik tekne merakını konuştuk…

64 MAVİ TUTKU

Türkiye Voleybol Kadın A Milli Takımı ve Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, dört yıldır kendi teknesinin de kaptanı…

70 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, koylarımızda büyük yatlar ve küçük tekneler arasında yaşanan

köşe kapmacayı yazdı…

80 MACERA

Prof. Dr. Talat Kırış, Seyyale

ile yaptığı Kuzey Ege seyrinin

ilk bölümünü kaleme aldı…

86 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Yunanistan’la yaşanan anlaşmazlıkları ve yakın zamanda tırmanan Doğu Akdeniz gerginliğini değerlendirdi…

92 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, denizlerimiz için çalışan başarılı derneklerden Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği’nin katkılarına dikkat çekti…

94 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Ptolemaios tarafından hazırlanan dünyanın “bilinen” ilk büyük atlasını yazdı….

96 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden, atmosferin müziği…

98 REFIT

KRM Yacht’ın yeni projesi M/Y Miami Blues, süperyat refit’inde başarılı örneklerden…

100 TRAMOLA

HDI Loryma Cup, Prens Adaları Kupası, Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, Fenerbahçe Doğuş Yelken Olimpik Laser Standart Takımı…

104 KİTAP

Gazeteci Adil Bali’nin kaleme aldığı “HOROZ REİS: Efsane Reis’in Büyükada yılları”…

107 YAT MARKET