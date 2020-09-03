Yacht Türkiye EYLÜL 2020 – 175

12 ALESTA
Sirena Yachts, Custom Line, Pardo Yachts, X-Yachts, Jeanneau Yachts, Sanlorenzo, Arkas Turizm, TINA Denizcilik Arkeolojisi, Dos Marine, Gaggenau…
18 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, denizci saatler…
24 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
25 KILAVUZ
İptal edilen Cannes Yachting Festival’de prömiyeri yapılması planlanan 2021’in 18 yeni teknesi…
36 KAPAK
Yeni nesil yelkenli katamaranların başarılı örneklerinden 14 metrelik Bali 4.8…
42 TEST
MAR.CO’nun 60 knot hıza ulaşan R-Evolution X36’sını test ettik…
48 MEGAYAT
107 metrelik Luminosity, Benetti’nin bugüne kadar ürettiği 100 metre üzeri üç gigayattan biri…
58 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, pandemiyle beraber önem kazanan private yat şefliği ve kıyılarımıza akın eden megayatlara profesyonel hizmetin incelikleri üzerine yazdı…
60 SEVGİLİ TEKNEM
İzmirli sevilen yelkenci Behlül Usluoğlu’yla klasik tekne merakını konuştuk…
64 MAVİ TUTKU
Türkiye Voleybol Kadın A Milli Takımı ve Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, dört yıldır kendi teknesinin de kaptanı…
70 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav, koylarımızda büyük yatlar ve küçük tekneler arasında yaşanan
köşe kapmacayı yazdı…
80 MACERA
Prof. Dr. Talat Kırış, Seyyale
ile yaptığı Kuzey Ege seyrinin
ilk bölümünü kaleme aldı…
86 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, Yunanistan’la yaşanan anlaşmazlıkları ve yakın zamanda tırmanan Doğu Akdeniz gerginliğini değerlendirdi…
92 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, denizlerimiz için çalışan başarılı derneklerden Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği’nin katkılarına dikkat çekti…
94 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, Ptolemaios tarafından hazırlanan dünyanın “bilinen” ilk büyük atlasını yazdı….
96 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden, atmosferin müziği…
98 REFIT
KRM Yacht’ın yeni projesi M/Y Miami Blues, süperyat refit’inde başarılı örneklerden…
100 TRAMOLA
HDI Loryma Cup, Prens Adaları Kupası, Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, Fenerbahçe Doğuş Yelken Olimpik Laser Standart Takımı…
104 KİTAP
Gazeteci Adil Bali’nin kaleme aldığı “HOROZ REİS: Efsane Reis’in Büyükada yılları”…
107 YAT MARKET