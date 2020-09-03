EYLÜL 2020

4-6 EYLÜL
SPORTSBOAT TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Kalamış’ta üç gün sürecek sekiz şamandıra ve bir coğrafi parkur yarışı şeklinde programlanan şampiyonada yaklaşık 35 tekne mücadele edecek. www.hssk.org
5 EYLÜL
DENİZ KIZI ULUSAL YELKEN KADIN KUPASI
Beşinci yılında yabancı kadın yelken takımlarının katılımına açılan yarışta 15 civarında tekne olması bekleniyor.
www.denizkiziyelkenkupasi.com
11-13 EYLÜL
ARKAS AEGIAN LINK REGATTA
EAYK, Çeşme Marina ve Arkas işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyeleri’nin destekleriyle organize edilen Arkas Aegean Link Regatta’da yarışacak tekne sayısının geçen yıl katılan 56 tekneden fazla olması bekleniyor.
www.arkasaegeanlinkregatta.com
12-13 EYLÜL
DRAGON SONBAHAR SERİSİ I. AYAK
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen koyiçi şamandıra yarışlarında beş ila sekiz tekne kapışacak.
www.bayk.org
12-13 EYLÜL
TAYK DENİZ KUVVETLERİ KUPASI
Bu yıl 50.’si yapılacak yarışın rotası İstanbul-Erdek-İstanbul olarak planlandı. Start hattında yaklaşık 50 tekne bulunması bekleniyor.
www.tayk.org.tr
17-20 EYLÜL
J70 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
J70 Türkiye Sınıf Birliği (J 70 TSB ) tarafından gerçekleştirilen şampiyonaya sekiz tekne katılacak.
www.j70tr.org
19-20 EYLÜL
60. YIL DONANMA KUPASI
İstanbul Yelken Kulübü’nün önünden start alacak ve Gölcük Donanma Komutanlığı önündeki Küçük Liman Kulesi açığında bitecek yarışa katılacak tekne sayısı 35 civarında.
www.istanbulyelken.org.tr
20 EYLÜL
HSSK KUPASI
Heybeliada Su Sporları Kulübü önünden start alacak tekneler, Büyükada’yı dönerek Heybeliada’da finiş verecek.
www.hssk.org
26-27 EYLÜL
BOSPHORUS CUP
Kupaya adını veren ilk yarış Boğaziçi parkurunda yapılacak. İkinci gün ise Caddebostan Sahili’nde şamandıra yarışları düzenlenecek.
www.bosphoruscup.org