EYLÜL 2020

4-6 EYLÜL

SPORTSBOAT TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Kalamış’ta üç gün sürecek sekiz şamandıra ve bir coğrafi parkur yarışı şeklinde programlanan şampiyonada yaklaşık 35 tekne mücadele edecek. www.hssk.org

5 EYLÜL

DENİZ KIZI ULUSAL YELKEN KADIN KUPASI

Beşinci yılında yabancı kadın yelken takımlarının katılımına açılan yarışta 15 civarında tekne olması bekleniyor.

www.denizkiziyelkenkupasi.com

11-13 EYLÜL

ARKAS AEGIAN LINK REGATTA

EAYK, Çeşme Marina ve Arkas işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyeleri’nin destekleriyle organize edilen Arkas Aegean Link Regatta’da yarışacak tekne sayısının geçen yıl katılan 56 tekneden fazla olması bekleniyor.

www.arkasaegeanlinkregatta.com

12-13 EYLÜL

DRAGON SONBAHAR SERİSİ I. AYAK

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen koyiçi şamandıra yarışlarında beş ila sekiz tekne kapışacak.

www.bayk.org

12-13 EYLÜL

TAYK DENİZ KUVVETLERİ KUPASI

Bu yıl 50.’si yapılacak yarışın rotası İstanbul-Erdek-İstanbul olarak planlandı. Start hattında yaklaşık 50 tekne bulunması bekleniyor.

www.tayk.org.tr

17-20 EYLÜL

J70 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

J70 Türkiye Sınıf Birliği (J 70 TSB ) tarafından gerçekleştirilen şampiyonaya sekiz tekne katılacak.

www.j70tr.org

19-20 EYLÜL

60. YIL DONANMA KUPASI

İstanbul Yelken Kulübü’nün önünden start alacak ve Gölcük Donanma Komutanlığı önündeki Küçük Liman Kulesi açığında bitecek yarışa katılacak tekne sayısı 35 civarında.

www.istanbulyelken.org.tr

20 EYLÜL

HSSK KUPASI

Heybeliada Su Sporları Kulübü önünden start alacak tekneler, Büyükada’yı dönerek Heybeliada’da finiş verecek.

www.hssk.org

26-27 EYLÜL

BOSPHORUS CUP

Kupaya adını veren ilk yarış Boğaziçi parkurunda yapılacak. İkinci gün ise Caddebostan Sahili’nde şamandıra yarışları düzenlenecek.

www.bosphoruscup.org