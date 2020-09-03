Denizci ülke olma yolunda…

Tekne sezonu bu sene geç açıldı. Ama öyle bir açıldı ki, denizde iğne atsan yere düşmüyor. Temmuz sayısında Göcek’in, geçen sayıda Hisarönü Körfezi’nin yoğunluğunu sayfalarımıza taşımıştık. Bu sayıda kalabalığın Datça koylarına kadar uzandığını gördük. Bodrum ve civarı zaten bildiğimiz gibi ancak bu sene fazlası var. Denizde daha izole bir tatil imkânı bu yoğunluğun açıklaması olsa da, bir diğer önemli sebep de pandemide Türk yatlarının dışarıya, özellikle de Yunan adalarına giremiyor olması. Sezon ortasında yurtdışından da birçok megayatın geldiğini gördük ki, bunda da ülkemize girişlerde bir kısıtlama yapılmaması önemli rol oynadı. Ve sonuç olarak kıyılarımızda, koylarımızda bugüne kadar görülmemiş bir tekne kalabalığıyla sezonu geçiriyoruz. Yazılı ve yazılı olmayan görgü kurallarına uyup, denize ve çevreye gerekli özeni gösterdikten sonra yoğunluğun bir önemi yok elbette. Sonuçta tekne popülasyonu bizden daha kalabalık birçok ülke var ve onlar nasıl başarabiliyorsa biz de gayet güzel bir şekilde denizlerimizi kullanabiliriz. Denizci ülke kimliğine de bu yolla ulaşırız.

Bu kalabalık içerisinde denizde çeşit çeşit tekne görüyoruz. Son dönemde özellikle katamaranlar (çift gövdeli) ve RIB’lerdeki (sert tabanlı şişme bot) artış göze çarpıyor. Biz de bu sayımızın kapağına Fransız Catana Group çatısı altındaki Bali Catamarans’ın en yeni modeli Bali 4.8’i taşıdık. Markanın katamaran tasarımına getirdiği birçok yeniliği bünyesinde barındıran 15 metrelik tekne, çift gövdede sonsuz konfor sunuyor.

Son dönemde lüks yatlardan farksız tasarlanan ve donatılan RIB’lerin en güzel örneklerinden İtalyan MAR.CO’nun 11 metrelik botu R-Evolution X36 ile de Bodrum’da test seyrine çıktık. 60 knot’lık seyirden renkli fotoğraflar ve botla ilgili tüm detayları test sayfalarımızda okuyabilirsiniz.

Megayat bölümünün bu ayki konuğu 117 metrelik bir dev. İtalyan Benetti’nin bugüne kadar ürettiği 100 metre üzeri üç gigayattan biri olan Luminosity hibrit motoruyla dünyanın en çevreci megayatlarından birisi olarak nitelendiriliyor.

Gezgin yazarlarımızdan Ali Boratav’ın Güney Ege’den, Talat Kırış’ın Kuzey Ege’den notlarını keyifle okuyacağınız bu sayıda Emekli Büyükelçi Süha Umar gündemdeki en önemli konu olan Doğu Akdeniz ve Türkiye ile Yunanistan’ın ne isteğini herkesin anlayabileceği sadelikte kaleme aldı. Ve her zaman olduğu gibi yine en yeni tekneler, denizci sohbetleri ve mavi dünyadan sıcak haberlerle dolu dolu bir sayı sizi bekliyor.

İyi bir eylül geçirmeniz dileğiyle.

Keyifli okumalar.