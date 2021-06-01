Yacht Türkiye HAZİRAN 2021 – 184

14 ALESTA

Absolute Yachts, Bali Catamarans, Cranchi, Cupra, D-Marin, FS Yachts, Fairline, Pershing, RMK Marine, Royal Huisman, Sea Ray, Aquila Power Catamarans, Sanlorenzo Yachts, Wally, XO Boats, Alia Yachts, Cenoa Sailing, Bodrum Yacht Fest, Fuudy…

26 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…

29 KILAVUZ

Yat konforunda 15 sert tabanlı şişme bot (RIB)…

42 KAPAK

Custom Line Yachts’ın süperyat karakteri taşıyan lüks modeli Navetta 30…

54 KEŞİF

Gozzi Mimì’nin şık ve sportif Open serisinin ilk modeli Libeccio 7.50…

58 MEGAYAT

Sanlorenzo 62Steel modelinin ilk gövdesi, 61,5 metrelik Cloud 9…

68 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, yat sektörünün genç ve yetenekli şeflerinden Nesrin Eren’le söyleşti…

72 SEVGİLİ TEKNEM

Cem ve Sally Topçuoğlu’nun Akdeniz rüzgârlarıyla ruhunu kanatlandıran 32 metrelik guleti White Wings…

78 TEKNE HAYATI

Satın almadan da teknede yaşanabileceğinin ilham veren örneği Aslıhan Begüm Gökçınar…

82 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, deniz sezonuna başlamak için en iyi adres olarak Kekova’yı önerdi…

92 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Mavi Yolculuk kültürünü odağına alarak değişen Bodrum’u yazdı…

98 MAVİ VATAN

E. Amiral Cem Gürdeniz, tutsaklık günlerinde hayaline sığındığı denizi kaleme aldı…

100 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Nazi savaş makinasının en sinsi parçası U-Botları anlattı…

104 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel yelkenin evrimini yazdı…

112 MACERAPEREST

Edhem Dirvana, Sir Peter Blake’in hayatını incelemeye devam ediyor…

116 TRAMOLA

21. Göcek İlkbahar Yarış Haftası, 19 Mayıs Boğaz Yarışı, Tokyo Olimpiyat Oyunları, The Ocean Race Europe…

122 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Doksanların fenomen teknesi Goblin 3’ü Aydın Yurdum ve Oğuz Ayan’dan dinledik…

126 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, denizlerimizde son aylarda sık görülen deniz salyasını anlattı…

128 TEKNİK

Dıştan takma elektrikli motorların avantajlarını işin uzmanına sorduk…

132 KİTAP

Yelken şampiyonu ve deneyimli kaptan Tim Davison imzalı “Yelkencinin Cep Kitabı”…

136 YACHT CLUB

Ülkemizin gerçek tekne ve deniz tutkunlarını aynı çatı altında buluşturan Yacht Club Türkiye kuruluyor…

138 OTOMOBİL

Ekonomik yakıt tüketimiyle öne çıkan sportif ruhlu BMW 116d 1.5’i test ettik…

140 YAT MARKET