2021 deniz sezonu açılıyor. Bugünlerde en çok duyduğum soru: Nereye gidelim? Birçok alternatif var elbette. Komşu sularda da kapılar açılıyor. Dergiyi hazırladığımız günlerde tekneleri mürettebatıyla kabul edeceklerini (aşı ya da PCR testi şartıyla), yat sahiplerinin de uçakla teknelerine ulaşabileceğini duyurdular. Haziran ortasında muhtemelen kapsamlı yeni bir karar daha vermiş olacaklar.

Biz öncelikle cennet ülkemizin eşsiz kıyılarına bakalım. Mavi Yolculuk uzmanı, Küçük Koylar köşemizin yazarı Ali Boratav, “Göcek kalabalık, Gökova henüz yeterince ısınmamış olacak. Hisarönü her zaman güzel. Ama bence Haziran’da en iyi adres kesinlikle Kekova!” diyor. Boratav’ın, dolunayda gece manzarasının keyfine doyum olmaz dediği Kekova yazısını okuyup, bu sezon rotanızı bir daha gözden geçirin derim…

Mavi Yolculuk günleri geldi ancak Halikarnas Balıkçısı’nın arkadaşlarıyla başlattığı bu geleneğin ilk merkezi olan Bodrum artık eskisi gibi değil diyor sevgili yazarımız Süha Umar. Çarpık kentleşme, sahillerin istilası, karadan kaynaklı deniz kirliliği… Bodrum’u bu gidişle tümden kaybedeceğiz. Deniz de bitecek, turizm de, yaşam da… Son bir aydır Marmara’daki müsilaj nasıl çirkin bir görüntü yarattı, hepimiz nasıl da rahatsız olduk! Kirli bir denizin yanında yaşam süremeyeceğimizi umarım anlamışızdır. Aydınlatıcı bir “deniz salyası” analizini de değerli meteoroloji yazarımız Bünyamin Sürmeli kaleme aldı. Mutlaka okuyun…

İçinizi açacak, maviye davet eden konularımız da var elbette. Bir süredir pandemide yaşamını tekneye taşıyanların hikâyelerine yer veriyoruz. Bu ayki konuğumuz olaya farklı bir bakış açısı getiriyor. “Tekne kiralık, denizler bizim” diyen Aslıhan Begüm Gökçınar işinden kopmadan, şehri terk etmeden, üstelik tekne de satın almadan tek başına teknede yaşıyor ve teknede nasıl yaşanır diyenlere ilham veriyor. İş insanı Cem Topçuoğlu, çeşitli teknelere sahip olmasına karşın gönlünü bir de gulete kaptırmış bir deniz âşığı. Baştan sona yenilediği 32 metrelik White Wings’in öyküsü “Sevgili Teknem” sayfalarında. 1990’ların fenomen yarış teknesi Goblin 3’ün enteresan tarihini ise yelken camiasının iki önemli ismi Oğuz Ayan ve Aydın Yurdum’a anlattırdık. Gençlere örnek olacak bir isim de yatlarda çalışan, henüz 20’li yaşlarının başındaki Nesrin Eren. Başarılı private şef hayallerini Deniz Kurt Görsev’e anlattı…

Son dönem popülaritesi artan sert tabanlı şişme botlardan (RIB) eğlenceli, hızlı ve konforlu 15 modeli bir araya getirdiğimiz; en yeni tekneler, yelken yarışları ve marin dünyadan son haberlerle, dolu dolu bir haziran sayısı sizi bekliyor…

İyi bir sezon geçirmeniz dileğiyle, keyifli okumalar…