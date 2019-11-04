Yacht Türkiye KASIM 2019 – 165

4 Kasım 2019 / yorum yapılmamış / 221 kez okundu

20 ALESTA

Turquoise Yachts, Blue Game, RMK Marine, Tur Marin, Wally Yachts, Benetti, Nautors’ Swan, Enata Marine, Technohull, Rafnar, Majesty Yachts, Zero Emission Institute, Yunuslara Özgürlük Platformu,  Rahmi M. Koç Müzesi, Komili Geleneksel Hasat Etkinliği… 

30 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…

42 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

43 KILAVUZ

Yatçılıkta en hızlı büyüyen katamaran sınıfında 2020’de öne çıkacak 15 model…

56 MEGAYAT

43,30 metrelik boyuna rağmen 38 knot’lık yüksek performansa ulaşan Pershing 140…

68 SEVGİLİ TEKNEM

Bodrum’da rastladığımız 85 yaşındaki klasik yelkenli, zarif Wendy’nin hikâyesi…

74 MACERAPEREST

Edhem Dirvana, açıkdeniz yelkenciliğinin başarılı ismi Tolga Pamir’le buluştu…

80 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel’in Planet Okyanus dizisinde sıra Atlas Okyanusu’nda…

86 SPORTİF BALIKÇILIK

Balıkları yaşatan balıkçılık turnuvası Columbia PFG Alaçatı Big Fish Alaçatı’da bu yıl 13. kez gerçekleştirildi… 

90 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, çiftlikte yetiştirilmiş balıklar hakkında doğru bilinen yanlışları anlatıyor…

92 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, “Gidilmeyen mavi yolculuk rotaları” serisine Mandalya Körfezi ile başlıyor…

98 HAVANIN KOKUSU

Sibirya’nın Kuzbass Bölgesi’nde yağan siyah karı Bünyamin Sürmeli yazdı…

100 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, 1960’ların Hayat Mecmuası’ndaki keşif dalışına devam ediyor…

102 KİTAP

Tutkunlarının anlatımıyla, sualtı dünyasının 60 yıllık tarihinin derlemesi olan “Derinlerdeki Portreler”…

103 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz’in kaleminden, amatör denizciler için “teknede bayrak görgüsü” kuralları…

104 DENİZ KÜLTÜRÜ

Koç Üniversitesi Yelken Kulübü’nün İstanbul’da canlandırdığı filika yelkenciliği…

108 TRAMOLA

İzmir Arkas Körfez Yarışı, Gökova Yelken Kulübü, Dilara Uralp, Bilgi Cup, Optimist Denizkızı Kupası…

114 TRAMOLA TARİH

Bilinen en eski yelken yarışı kupası 121 yıl sonra tekrar gündemde…

118 OTOMOBİL

Volkwagen Passat, Rolls-Royce Cullinan…

120 YAT MARKET

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