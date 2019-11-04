Yacht Türkiye KASIM 2019 – 165

20 ALESTA
Turquoise Yachts, Blue Game, RMK Marine, Tur Marin, Wally Yachts, Benetti, Nautors’ Swan, Enata Marine, Technohull, Rafnar, Majesty Yachts, Zero Emission Institute, Yunuslara Özgürlük Platformu, Rahmi M. Koç Müzesi, Komili Geleneksel Hasat Etkinliği…
30 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…
42 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
43 KILAVUZ
Yatçılıkta en hızlı büyüyen katamaran sınıfında 2020’de öne çıkacak 15 model…
56 MEGAYAT
43,30 metrelik boyuna rağmen 38 knot’lık yüksek performansa ulaşan Pershing 140…
68 SEVGİLİ TEKNEM
Bodrum’da rastladığımız 85 yaşındaki klasik yelkenli, zarif Wendy’nin hikâyesi…
74 MACERAPEREST
Edhem Dirvana, açıkdeniz yelkenciliğinin başarılı ismi Tolga Pamir’le buluştu…
80 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel’in Planet Okyanus dizisinde sıra Atlas Okyanusu’nda…
86 SPORTİF BALIKÇILIK
Balıkları yaşatan balıkçılık turnuvası Columbia PFG Alaçatı Big Fish Alaçatı’da bu yıl 13. kez gerçekleştirildi…
90 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, çiftlikte yetiştirilmiş balıklar hakkında doğru bilinen yanlışları anlatıyor…
92 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, “Gidilmeyen mavi yolculuk rotaları” serisine Mandalya Körfezi ile başlıyor…
98 HAVANIN KOKUSU
Sibirya’nın Kuzbass Bölgesi’nde yağan siyah karı Bünyamin Sürmeli yazdı…
100 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, 1960’ların Hayat Mecmuası’ndaki keşif dalışına devam ediyor…
102 KİTAP
Tutkunlarının anlatımıyla, sualtı dünyasının 60 yıllık tarihinin derlemesi olan “Derinlerdeki Portreler”…
103 MAVİ UYGARLIK
Amiral Cem Gürdeniz’in kaleminden, amatör denizciler için “teknede bayrak görgüsü” kuralları…
104 DENİZ KÜLTÜRÜ
Koç Üniversitesi Yelken Kulübü’nün İstanbul’da canlandırdığı filika yelkenciliği…
108 TRAMOLA
İzmir Arkas Körfez Yarışı, Gökova Yelken Kulübü, Dilara Uralp, Bilgi Cup, Optimist Denizkızı Kupası…
114 TRAMOLA TARİH
Bilinen en eski yelken yarışı kupası 121 yıl sonra tekrar gündemde…
118 OTOMOBİL
Volkwagen Passat, Rolls-Royce Cullinan…
120 YAT MARKET