Yükselen yıldız: Katamaran

Denizde konforu kim istemez ki? Daha geniş yaşam alanları, daha stabil seyir… Tasarımcılar ve yat üreticileri de bu isteği en rahat çift gövdelilerde uyguluyorlar. Yelkenli modellerinde düşük su çekimleri sayesinde sığ sulara girebilmeleriyle fark yaratan katamaranların powercat modellerinde ise daha az yakıt tüketimi öne çıkıyor. Bunlar gibi daha birçok avantajıyla katamaranlara ilgi sürekli artıyor. Son günlerde sektörde de en büyük hareketlilik katamaran pazarında yaşanıyor. 2019 sonunda düzenlenen fuarlarda birçok yeni model lanse edildi. Hatta yepyeni katamaran markları doğdu. Onlardan birisini bu ay kapağımızda görüyorsunuz: Excess 12. Beneteau Group’un Lagoon dışında apayrı bir şirket ile yarattığı yeni bir marka Excess. Türkiye’de Trio Deniz tarafından temsil edilen markanın 11 ile 15 arasında toplam beş modeli olacak. Excess dışında daha birçok yeni model de 2020’de peş peşe suyla buluşacak. Biz de 2020’de denizlerde göreceğimiz en yeni “yelkenli” ve “power” 15 katamaranı bir araya getirdik. Denizlerdeki yeni trendi görmek için mutlaka okuyun…

SEVGİ ÇEMBERİ

Geçen ay sonunda, ilk iki gününü görme şansı yakaladığım The Bodrum Cup tek kelimeyle harika bir organizasyondu. Bodrum’u, Bodrum yapımı klasik tekneleri, cennet koyları, yat turizmini ve daha da önemlisi ülkemizi dünyaya tanıtma hayaliyle yola çıkan ve “güneş, deniz, kum” dışında rüzgârı da işin içine katan etkinlik, bu sene 31’inci yılında. Yandaki fotoğraf, dergimiz baskıya hazırlanırken 23 Ekim’de geldi. Dünyanın en büyük “Sevgi Çemberi” adıyla gönderilen fotoğrafta 150 civarında teknenin Kissebükü Koyu’ndaki müthiş görüntüsü ile içimiz açıldı. Evrensel dilde sonsuz sevgiyi simgeleyen bu çemberle doğayı korumanın ve insanla doğa birlikteliğinin gücü vurgulandı. 21-26 Ekim arasında düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup ile ilgili detaylı haberimizi, nefis fotoğraflar eşliğinde bir sonraki sayımızda bulacaksınız…

Keyifli okumalar…