Kasım 2019

1 KASIM
KLASİK TEKNELER KONFERANSI
Dört yıldır Sadun Boro’nun doğum gününe denk getirilerek gerçekleştirilen anma töreninde Rahmi M. Koç Müzesi’nde bu kez “Klasik Tekneler” konferansı düzenleniyor…
www.kudenfor.ku.edu.tr
1-4 KASIM
CHINA INTERNATIONAL BOAT SHOW
Xiamen Marina’da hem karada hem denizde gerçekleştirilecek fuara 130 firma katılıyor. www.xmboatshow.com
2 KASIM
VISA BOSPHORUS REGATTA
İlk kez tüm yelkenli teknelere açık olan yarış, Visa Türkiye sponsorluğunda, Hedef Yelken organizasyonuyla ve Türkiye Yelken Federasyonu’nun desteği ile gerçekleştiriliyor.
www.hedefyelken.com
4-8 KASIM
17. GÖCEK SONBAHAR YARIŞ HAFTASI
D-Marin Göcek Marina’nın ev sahipliğindeki organizasyon kapsamında Fethiye Körfezi’nde altı yarış yapılacak. www.gocekyachtclub.org
9 KASIM
TAYK SONBAHAR KUPASI
Bu yıl 29.’su düzenlenen Sonbahar Kupası’nın ilk yarışı 9 Kasım’da yapılıyor. Üç ayaktan oluşan Sonbahar Kupası’nın ikinci ayağı ise 23 Kasım’da… www.tayk.org.tr
9-10 KASIM
EAYK GÜZ TROFESİ II. AYAK
Çeşme parkurundaki trofenin ikinci ayağına 32 teknenin katılması bekleniyor. www.eayk.org
10 KASIM
İYK 67. YIL ALTINKİLİT KUPASI
Geleneksel Altınkilit Kupası’nda yaklaşık 40 tekne Caddebostan-Fenerbahçe parkurunda kapışacak. www.istanbulyelken.org.tr
10 KASIM
ANTALYA ATATÜRK KUPASI
Antalya Yelken Kulübü’nün düzenlediği yarış, Antalya Körfezi’ndeki coğrafi rotada yapılacak. www.facebook.com/antalyayelkenkulubu
16 KASIM
İYK HEYBELİADA 1773 KUPASI
Eski Deniz Lisesi önünde start alacak ve Adalar çevresinde gerçekleştirilecek yarışa 40’a yakın teknenin katılımı bekleniyor.
www.istanbulyelken.org.tr
16-17 KASIM
BAYK GÜZ TROFESİ II. AYAK
Bodrum koyiçinde düzenlenen yarışların ikinci ayağına 25 civarında teknenin katılması bekleniyor. Trofenin üçüncü ayağı ise 30 Kasım ve 1 Aralık’ta düzenlenecek.
www.bayk.org
19-21 KASIM
METSTRADE
Dünyanın en büyük marin ekipmanları fuarı yine RAI Amsterdam Kongre Merkezi’nde 1600’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirecek…
www.metstrade.com
21-24 KASIM
DRAGON SONBAHAR SERİSİ III. AYAK (AÇIK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI)
BAYK’ın Milta Bodrum Marina işbirliğinde düzenlediği serinin üçüncü ayağı için buluşacak yarışçılar, dört günde toplam 10 yarışa katılacak.
www.bayk.org
21-24 KASIM
BOAT&FUN BERLIN
Berlin Exhibition Grounds’taki fuarda 530 motoryat ile 70 yelkenli sergilenecek. www.boot-berlin.com