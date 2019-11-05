Kasım 2019

1 KASIM

KLASİK TEKNELER KONFERANSI

Dört yıldır Sadun Boro’nun doğum gününe denk getirilerek gerçekleştirilen anma töreninde Rahmi M. Koç Müzesi’nde bu kez “Klasik Tekneler” konferansı düzenleniyor…

www.kudenfor.ku.edu.tr

1-4 KASIM

CHINA INTERNATIONAL BOAT SHOW

Xiamen Marina’da hem karada hem denizde gerçekleştirilecek fuara 130 firma katılıyor. www.xmboatshow.com

2 KASIM

VISA BOSPHORUS REGATTA

İlk kez tüm yelkenli teknelere açık olan yarış, Visa Türkiye sponsorluğunda, Hedef Yelken organizasyonuyla ve Türkiye Yelken Federasyonu’nun desteği ile gerçekleştiriliyor.

www.hedefyelken.com

4-8 KASIM

17. GÖCEK SONBAHAR YARIŞ HAFTASI

D-Marin Göcek Marina’nın ev sahipliğindeki organizasyon kapsamında Fethiye Körfezi’nde altı yarış yapılacak. www.gocekyachtclub.org

9 KASIM

TAYK SONBAHAR KUPASI

Bu yıl 29.’su düzenlenen Sonbahar Kupası’nın ilk yarışı 9 Kasım’da yapılıyor. Üç ayaktan oluşan Sonbahar Kupası’nın ikinci ayağı ise 23 Kasım’da… www.tayk.org.tr

9-10 KASIM

EAYK GÜZ TROFESİ II. AYAK

Çeşme parkurundaki trofenin ikinci ayağına 32 teknenin katılması bekleniyor. www.eayk.org

10 KASIM

İYK 67. YIL ALTINKİLİT KUPASI

Geleneksel Altınkilit Kupası’nda yaklaşık 40 tekne Caddebostan-Fenerbahçe parkurunda kapışacak. www.istanbulyelken.org.tr

10 KASIM

ANTALYA ATATÜRK KUPASI

Antalya Yelken Kulübü’nün düzenlediği yarış, Antalya Körfezi’ndeki coğrafi rotada yapılacak. www.facebook.com/antalyayelkenkulubu

16 KASIM

İYK HEYBELİADA 1773 KUPASI

Eski Deniz Lisesi önünde start alacak ve Adalar çevresinde gerçekleştirilecek yarışa 40’a yakın teknenin katılımı bekleniyor.

www.istanbulyelken.org.tr

16-17 KASIM

BAYK GÜZ TROFESİ II. AYAK

Bodrum koyiçinde düzenlenen yarışların ikinci ayağına 25 civarında teknenin katılması bekleniyor. Trofenin üçüncü ayağı ise 30 Kasım ve 1 Aralık’ta düzenlenecek.

www.bayk.org

19-21 KASIM

METSTRADE

Dünyanın en büyük marin ekipmanları fuarı yine RAI Amsterdam Kongre Merkezi’nde 1600’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirecek…

www.metstrade.com

21-24 KASIM

DRAGON SONBAHAR SERİSİ III. AYAK (AÇIK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI)

BAYK’ın Milta Bodrum Marina işbirliğinde düzenlediği serinin üçüncü ayağı için buluşacak yarışçılar, dört günde toplam 10 yarışa katılacak.

www.bayk.org

21-24 KASIM

BOAT&FUN BERLIN

Berlin Exhibition Grounds’taki fuarda 530 motoryat ile 70 yelkenli sergilenecek. www.boot-berlin.com