Yacht Türkiye 14 yaşında

Denizler, tekneler ve gezginler hakkında her şey sloganıyla vira bismillah deyip avara olduğumuz günden bu yana tam 14 yıl geçti. Elinizde tuttuğunuz 169’uncu sayımızla 15’inci yılımıza dümen tutarken gençliğimizin verdiği zindeliği daha da fazla hissediyoruz. İlk sayısından bugüne her ay kendini yenileyen ve geliştiren Yacht Türkiye, siz okurlarının ilgisiyle çıktığı ilk günden beri ülkenin en çok tercih edilen yat ve denizcilik kültürü dergisi unvanını taşımayı sürdürüyor. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Hep birlikte nice güzel yaşlara…

Denizciler için önem taşıyan kara boat show’larının bu ayki durağı Tuzla… Viaport Marina’daki kara fuarı üçüncü kez düzenleniyor. Bu senenin öne çıkan olayı ise kalabalık bir katamaran filosunun karaya çıkacak olması. Fuar için hazırladığımız özel dosyada, 150’den fazla teknenin sergileneceği etkinlikte mutlaka görmeniz gereken 15 modeli bir araya getirdik. Boat show davetiyesi ise dergimizle hediye…

Kapağımızdaki güzel, 60 yıllık aile tersanesi olan Hollandalı Contest’in amiral gemisi 85CS… 26 metrelik yelkenlinin sahibinin planı bir dünya turu. Üstelik bu koca tekneyi sadece iki kişiyle idare etmeyi düşünüyor. Tersane de onu bu istek üzerine optimize etmiş, ortaya da bu şahane tekne çıkmış. Dergideki bir başka amiral gemisi de İtalyan efsanesi Riva’nın. Markanın bugüne kadar inşa ettiği en büyük yat olan “Riva 50 Metri”yi de nefis fotoğraflarıyla birlikte sayfalarımıza taşıdık…

Deniz kokan röportajlarımız da her zamanki gibi sizi bekliyor. Bu ay, Türkiye’nin en çok izlenen ana haber bülteninin sunucusu Fatih Portakal’ı “Anchorman” ismini verdiği yelkenli teknesinde ziyaret ettik. Denizciliğe yeni adım atan ünlü gazeteciyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü ise tarihe adını altın harflerle yazdıran kadın denizcileri selamlayarak kutluyoruz. Dünyayı tek başına dolaşan ilk kadın olan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz’ten en hızlı solo dünya turu rekortmeni Ellen MacArthur’a, rahmetli Sadun Boro’nun dünya turundaki yoldaşı, sevgili eşi Oda Boro’dan dünyayı dolaşırken bir de çocuk doğuran ilk Türk kadını Zuhal Atasoy’a Türkiye ve dünyadan efsane kadın denizcileri yaşayan en kıdemli denizcilerimizden Tanıl Tuncel kaleme aldı…

Hepsi bu kadar değil; en yeni tekneler, marin dünyasından son haberler ve denizci sohbetleriyle dolu, yaş günü sayısına yakışır bir dergi hazırladık…

Keyifli okumalar…