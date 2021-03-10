Yacht Türkiye MART 2021 – 181

14 ALESTA
Sanlorenzo, Sea Ray, Turquoise Yachts, Azimut Yachts, Mazu Yachts, Numarine, Otam, Riva Yacht, Vripack, TURMEPA, Boat Show Tuzla, Marinbase, Perini Navi, Galeon Yachts, Sessa Marine, Setur Marinaları…
26 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…
29 KILAVUZ
Yeni başlayanlara özel 10 motoryat ve 10 yelkenli…
48 KAPAK
Türk Turquoise Yachts’ın ilhamını buharlı gemilerden alan yeni modeli Blue II…
60 KEŞİF
Lüks Azimut Magellano 25 Metri’nin Timeless Custom versiyonunu inceledik…
68 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, Türk yatçılık sektöründeki mürettebat maaş skalasını değerlendirdi…
70 SEVGİLİ TEKNEM
18 yaşındaki klasik sloop Levantina’nın hikâyesi…
76 TEKNEDE YAŞAM
Beş yıldır Marmaris’te teknesinde yaşayan Rus yelkenci Svetlana İudina…
80 DALGALI SOHBETLER
Emir Kunt, tekneye artan talebin bu yaz koylarda yaratacağı manzarayı yazdı…
82 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, navigasyonun tarihinde sextant’tan akıllı telefona uzanan süreci anlatıyor…
94 MACERAPEREST
Edhem Dirvana, 36. America’s Cup’ta büyük finalden önceki yarışları değerlendirdi…
100 MACERA
Talat Kırış, Vendée Globe 2020-2021 yarışında solukları kesen hadiseleri kaleme aldı…
106 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, denizde arama kurtarmanın önemini anlattı…
108 HUKUK
Avukat Murat Sümer, teknelerin yedeklenmesinin ve kurtarılmasının farklarına değindi…
114 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, geçen ay Çeşme’de meydana gelen hortumu yorumladı…
116 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, Anadolu’nun denizcilik tarihinin izini sürüyor…
118 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, Likia 40 model yeni yelkenlisiyle yaptığı ilk seyri anlattı…
124 TEKNİK
Teknede denge sağlayan stabilizatörleri işin uzmanına sorduk…
128 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav’ın kaleminden, kafaları karıştıran 2020/2021 DAU Genelgesi…
134 TRAMOLA
Dünya Yelken Federasyonu’nda görevlerine başlayan kadın yelkencilerimizle konuştuk…
140 TRAMOLA SÖYLEŞİ
Efsane yelkenci Bülent Atabay’ın kızı Zeynep Atabay, Orient Express geleneğini sürdürüyor…
146 KİTAP
Ali Boratav’ın güncellenen “Gökova’dan Kekova’ya Türkiye Kıyıları ve 12 Adalar Mavi Yolculuk Rehberi” ve Emir Kunt’uun yeni kitabı “Meltemi”…
154 OTOMOBİL
Jaguar I-Pace ve Ford Puma 1.0L Ecoboost ST-Line…
155 YAT MARKET