Yacht Türkiye MART 2021 – 181

10 Mart 2021 / yorum yapılmamış

14 ALESTA

Sanlorenzo, Sea Ray, Turquoise Yachts, Azimut Yachts, Mazu Yachts, Numarine, Otam, Riva Yacht, Vripack, TURMEPA, Boat Show Tuzla, Marinbase, Perini Navi, Galeon Yachts, Sessa Marine, Setur Marinaları…

26 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…

29 KILAVUZ

Yeni başlayanlara özel 10 motoryat ve 10 yelkenli…

48 KAPAK

Türk Turquoise Yachts’ın ilhamını buharlı gemilerden alan yeni modeli Blue II…

60 KEŞİF

Lüks Azimut Magellano 25 Metri’nin Timeless Custom versiyonunu inceledik…

68 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, Türk yatçılık sektöründeki mürettebat maaş skalasını değerlendirdi…

70 SEVGİLİ TEKNEM

18 yaşındaki klasik sloop Levantina’nın hikâyesi…

76 TEKNEDE YAŞAM

Beş yıldır Marmaris’te teknesinde yaşayan Rus yelkenci Svetlana İudina…

80 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt, tekneye artan talebin bu yaz koylarda yaratacağı manzarayı yazdı…

82 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, navigasyonun tarihinde sextant’tan akıllı telefona uzanan süreci anlatıyor…

94 MACERAPEREST

Edhem Dirvana, 36. America’s Cup’ta büyük finalden önceki yarışları değerlendirdi…

100 MACERA

Talat Kırış, Vendée Globe 2020-2021 yarışında solukları kesen hadiseleri kaleme aldı…

106 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, denizde arama kurtarmanın önemini anlattı…

108 HUKUK

Avukat Murat Sümer, teknelerin yedeklenmesinin ve kurtarılmasının farklarına değindi…

114 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, geçen ay Çeşme’de meydana gelen hortumu yorumladı…

116 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Anadolu’nun denizcilik tarihinin izini sürüyor…

118 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Likia 40 model yeni yelkenlisiyle yaptığı ilk seyri anlattı…

124 TEKNİK

Teknede denge sağlayan stabilizatörleri işin uzmanına sorduk…

128 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav’ın kaleminden, kafaları karıştıran 2020/2021 DAU Genelgesi…

134 TRAMOLA

Dünya Yelken Federasyonu’nda görevlerine başlayan kadın yelkencilerimizle konuştuk…

140 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Efsane yelkenci Bülent Atabay’ın kızı Zeynep Atabay, Orient Express geleneğini sürdürüyor…

146 KİTAP

Ali Boratav’ın güncellenen “Gökova’dan Kekova’ya Türkiye Kıyıları ve 12 Adalar Mavi Yolculuk Rehberi” ve Emir Kunt’uun yeni kitabı “Meltemi”…

154 OTOMOBİL

Jaguar I-Pace ve Ford Puma 1.0L Ecoboost ST-Line…

155 YAT MARKET

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