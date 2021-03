Yatçının ecza dolabı

Denizde ve en yakın yerleşim birimine saatlerce hatta bazen günlerce uzakta kaldığımız dönemde, teknede tek başınıza uygulamak zorunda kalabileceğiniz acil sağlık müdahaleleri için ecza dolabınızda tıbbi malzemelerin bulunması zaten bir zorunluluk. Ancak ecza dolabınıza hayatınızı kolaylaştıracak bazı eklemeler de yapabilirsiniz. İşte tavsiyelerimiz.

Doktor tavsiyesi

Öncelikle denize açılmadan önce doktorunuza danışarak, tüm tetkiklerinizi yaptırmanızı ve yaşayabileceğiniz olumsuz sağlık riskleri nedeniyle tavsiye alarak, doktorunuzun vereceği tavsiyelerle gerekli ilaçları yanınızda bulundurmanız, hayati önem taşıyor. Farkında olmadığınız bir kalp problemini denizin ortasında, hastaneye bir iki gün mesafede fark etmeniz, hiç hoş olmaz.

Günlük besin ve vitamin destekleri

Denizde beslenmenizi sağlıklı yürütmeniz her zaman çok da kolay olmaz. Tekneler ne yazık ki her türlü besini saklamak için yeterli konfor sunmayabilir. Bu nedenle uzun süre denizde konakladığınızda vitamin ve mineral eksikliği yaşayabilirsiniz. Misal, sağlıklı bir insanın günde 4500 mg’a kadar potasyum alması gereklidir ancak bu kadar potasyum alabilmeniz için her gün 2-3 kilodan fazla yeşil sebze ve meyveler yemeniz gerekebilir. Ya da c vitamini için gerekli taze sebze ve meyveleri sürekli teknede bulamayabilirsiniz. Bu vitaminlerin ve minerallerin eksikliği ise sizi kısa sürede bitkin, yorgun, halsiz düşürebilir, arkasından ise bağışıklığınız düşer ve hastalıklar gelebilir. Dolayısıyla ecza dolabınızda Supradyn gibi vitamin desteklerini bulundurmanız faydalı olur.

Cildinizi önemseyin

Sıcak hava, tuzlu su, yakıcı güneş derken her cilt bu zor şartlara farklı tepkiler verebilir. Cildinizin dengesi bozulduğunda ise ilk ortaya çıkan, sivilceler olur. Derinizin altında ömrünüz boyunca sinsice bekleyen bakteriler, bağışıklığınızın düştüğü, cilt dengenizin bozulduğu ilk anda kafalarını çıkarırlar ve o küçük sivilceler oluşur. Eğer sivilceler için önlem almazsanız hızla büyürler, yayılırlar ve ciddi bir cilt sorununa dönüşebilirler. Ecza dolabınızda mutlaka bir sivilce kremi de bulunmalı.

Cilt bakım kremi de olmazsa olmazdır

Sivilce kremini cildin dengesini kaybettiği durumlar için dolabınıza koydunuz ama neden bu kötü senaryonun gerçekleşmesini bekleyelim. Tuzlu su ve yakıcı güneş altında ağır darbe alan cildinize düzenli bakım yaparak hem sağlıklı kalmasını hem de yaşlanma etkisinin gecikmesini sağlayabilirsiniz. Bu amaçla da Bepanthol cilt bakım kremlerini incelemenizi ve cildinize uygun kremleri edinmenizi tavsiye ediyoruz.