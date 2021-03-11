Geleceğe bakan okyanus kâşifi BLUE II

İstanbul’dan dünyaya açılan Turquoise Yachts’ın yeni güzeli 56 metrelik Blue II, ilhamını yatçılığın altın çağının buharlı gemilerinden alıyor. İnovatif teknolojik özellikleriyle Kuzeybatı Geçidi, kutuplar ve Arktik buzulları keşfetmeye hazır bir explorer olan Blue II’nin tasarımında efsanevi yelkenli tasarımcısı Andre Hoek’in imzası var.

Fotoğraflar GUILLAUME PLISSON Yazı: Melda Onbaşyan

Bugüne kadar büyüklükleri 40-70 metre arasında değişen 20’den fazla megayatı suyla buluşturan Turquoise Yachts, İstanbul Pendik’teki tersanesinden dünyaya açılmayı sürdürüyor. 56 metrelik Blue II; son olarak 77 metrelik Go ile tüm dünyada ilgi çeken tersanenin ilk explorer, buz sınıfı 1B çelik gövdeli ve buz kırma yaylı yatı olma özelliği taşıyor. Blue II aynı zamanda efsanevi yelkenli tasarımcısı ve şampiyon bir yelkenci olan Hollandalı Andre Hoek’in kaleminden çıkan ilk motoryat. Dört güverteli yat, ilhamını geçmişten alsa da yenilikçi teknolojik özellikleriyle rotasını geleceğe çeviriyor. Devamı Mart 2021 sayımızda…