Yacht Türkiye MART 2022 -193

15 Mart 2022 / yorum yapılmamış

12 ALESTA

Sirena Marine, Tezmarin, Jeanneau, Absolute Yachts, Azimut Yachts, Bilgin Yacht, CNB Yachts, Custom Line Yacht, Fairline Yachts, FDC Yacht, Excess Catamarans, Maltepe Karapark, PieMarine, Silent Yachts, Boat Show Pendik…

28 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

34 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

36 KILAVUZ

Avrupa Yılın Yatı Ödülü’ne layık görülen 5 yelkenli, 5 motoryat…

48 KEŞİF

Vicem Yachts’ın ilk custom süperyatı Alecto…

54 MEGAYAT

Hollandalı tersane Royal Hakvoort’ta hayat bulan 61 metrelik Top Five II…

66 SEVGİLİ TEKNEM

Alman iş insanı Norbert Sonnen’in 58 yaşındaki klasik ahşap motoryatı…

72 TEKNE HAYATI 

Londra’dan iki bavulla Göcek’teki teknelerine taşınan Göçebe çifti…

76 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, hayalleri süsleyen denizlerin kraliçeleri “tall ship”leri yazdı…

82 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz’in kaleminden Savarona’nın makam motoru Acar’ın hikâyesi…

84 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Türk Bayrağı’na ilişkin kuralları ve uygulamaları yazdı…

88 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev soruyor: Balık soslu mu yenir, sossuz mu?…  

90 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, 500 yıllık Venedik ticaret gemisinin İznik’e uzanan yolculuğunu anlattı…

94 KİTAP

16 yıl önce yitirdiğimiz Yaman Koray ve yeni basımıyla külliyatı… 

98 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, Dünya Meteoroloji Günü’nün 2022 temasını yazdı…

100 MAVİ TUTKU

Zade Vital’in Genel Müdürü ve Piratçı Çağlan Kuruner’le bir araya geldik…

104 TRAMOLA

MIYC Kış Trofesi, BAYK Kış Trofesi, Transquadra, Erden Eruç, Pınar Coşkuner Genç…

112 OTOMOBİL

Nissan Qashqai 4×4 Mild Hybrid, Electric Mini Cooper SE, Cupra Leon 1.4 TSI E-Hybrid DSG, Lotus Elise 220 Sport…

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