Yacht Türkiye MART 2022 -193

12 ALESTA
Sirena Marine, Tezmarin, Jeanneau, Absolute Yachts, Azimut Yachts, Bilgin Yacht, CNB Yachts, Custom Line Yacht, Fairline Yachts, FDC Yacht, Excess Catamarans, Maltepe Karapark, PieMarine, Silent Yachts, Boat Show Pendik…
28 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…
34 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
36 KILAVUZ
Avrupa Yılın Yatı Ödülü’ne layık görülen 5 yelkenli, 5 motoryat…
48 KEŞİF
Vicem Yachts’ın ilk custom süperyatı Alecto…
54 MEGAYAT
Hollandalı tersane Royal Hakvoort’ta hayat bulan 61 metrelik Top Five II…
66 SEVGİLİ TEKNEM
Alman iş insanı Norbert Sonnen’in 58 yaşındaki klasik ahşap motoryatı…
72 TEKNE HAYATI
Londra’dan iki bavulla Göcek’teki teknelerine taşınan Göçebe çifti…
76 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, hayalleri süsleyen denizlerin kraliçeleri “tall ship”leri yazdı…
82 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz’in kaleminden Savarona’nın makam motoru Acar’ın hikâyesi…
84 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, Türk Bayrağı’na ilişkin kuralları ve uygulamaları yazdı…
88 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev soruyor: Balık soslu mu yenir, sossuz mu?…
90 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, 500 yıllık Venedik ticaret gemisinin İznik’e uzanan yolculuğunu anlattı…
94 KİTAP
16 yıl önce yitirdiğimiz Yaman Koray ve yeni basımıyla külliyatı…
98 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, Dünya Meteoroloji Günü’nün 2022 temasını yazdı…
100 MAVİ TUTKU
Zade Vital’in Genel Müdürü ve Piratçı Çağlan Kuruner’le bir araya geldik…
104 TRAMOLA
MIYC Kış Trofesi, BAYK Kış Trofesi, Transquadra, Erden Eruç, Pınar Coşkuner Genç…
112 OTOMOBİL
Nissan Qashqai 4×4 Mild Hybrid, Electric Mini Cooper SE, Cupra Leon 1.4 TSI E-Hybrid DSG, Lotus Elise 220 Sport…