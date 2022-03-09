Macera sever ve güçlü TOP FIVE II

Sizin için Karayipler’in turkuaz koylarını keşfetmek mi, yoksa Kuzey Denizi’nde fiyortları gezmek mi daha cazip? 61 metrelik Top Five II, full deplasman çelik gövdesi, dalga ve buz kırabilen dik gövde burnu, en yeni teknolojilerle donatılan güçlü yapısıyla okyanus aşırı seyahatleri daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Yazı Melda Onbaşyan, Fotoğraflar TOM VAN OOSSANEN CHARL JORDAAN/YACHTIMAGE.COM

Top Five II’nun hikâyesi, Amsterdam’ın kuzeyinde küçük bir balıkçı kasabası olan Monnickendam’da, geçmişi 100 yıl önceye uzanan Royal Hakvoort Tersanesi’nde başlıyor. Köklü bir geçmişe sahip olsa da butik bir üretim anlayışıyla kişiye özel yatlar tasarlaması, bu tersaneyi gizli bir cevhere dönüştürmüş. 1919’da ahşap balıkçı tekneleri üreterek ticaret hayatına başlamış Hakvoort tersanesi, 80’lere kadar da üretimini trawler tipi ve spor balıkçı tekneleri ile sürdürmüş. Ailenin üçüncü ve dördüncü nesil üyeleri tersaneyi büyüterek 35 metre üzeri yatlar üretmeye başlamış. 2000’lere gelindiğinde ise artık hedef lüks segmente hitap eden 50 metre üzeri süperyatlar ve megayatlar üretmek olmuş. Her yıl sadece bir adet 50 metre üzeri kişiye özel yat tasarlayıp suya indiren bu butik tersane, 2020 yılında kazandığı kraliyet unvanı “Royal” ile yüz yıldır hâlâ aynı anlayışla üretimini sürdürüyor. Devamı Mart 2022 sayımızda…