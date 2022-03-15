2-6 MART

ATLANTIC CITY BOAT SHOW

Çocuklar için de oyuncak tekne yapımından havuzda mini kürek yapmaya pek çok öğretici eğlence sunulan fuar, Atlantic City Kongre Merkezi’nde. 12 yaş ve altından ücret alınmıyor, yetişkin bilet fiyatı ise 20 Dolar… www.acboatshow.com

5-6 MART

MARMARİS KIŞ TROFESİ III. AYAK

Bu yıl 13. yaşını kutlayan altı ayaklı trofenin üçüncü ayağına katılması beklenen tekne sayısı 30 civarında… www.miyc.org

8-13 MART

DUBAI INTERNATIONAL BOAT SHOW

Lüks yatlar, süperyatlar ve suyla ilgili son model araçların keşfedilebileceği fuar, D-Marin Dubai Harbour’da. Dive MENA bölümü de uzman konuşmacılarla birlikte dalış tutkunlarını bekliyor.

www.boatshowdubai.com

12-13 MART

TIRHANDİL CUP KIŞ TROFESİ IV. AYAK

ERA Bodrum Yelken Kulübü’nün düzenlediği ve Bodrumlu yarışçılar için özel bir yere sahip olan trofe, bu yıl altıncı yaşını kutluyor.

www.tirhandilcup.com

12-13 MART

İZMİR KIŞ TROFESİ III. AYAK

Çeşme Marina işbirliğinde hayat bulan trofenin üçüncü ve dördüncü ayakları bu ay gerçekleştiriliyor. Dördüncü ayak 26-27 Mart’ta… www.eayk.org

19-20 MART

ÇANAKKALE ZAFERİ 107. YIL KUPASI

Deniz Harp Okulu’nun destek verdiği yarışta filo ilk gün Fenerbahçe önünden start alıp Tuzla’da finiş verecek, ertesi gün ise dönüş rotasında mücadele edecek. www.istanbulyelken.org.tr

21-22 MART

SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ IV. AYAK

Schüco ana sponsorluğunda ve Milta Bodrum Marina işbirliğinde düzenlenen trofede yarış sınıfında ağırlıklı şamandıra, Gezi ve Destek sınıflarında ise coğrafi yarışlar yapılıyor.

www.bayk.org

26-27 MART

BAYK DRAGON İLKBAHAR SERİSİ II. AYAK

Milta Bodrum Marina desteğiyle düzenlenen beş ayaklı seride sekiz dragon kapışıyor.

www.bayk.org