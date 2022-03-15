2-6 MART
ATLANTIC CITY BOAT SHOW
Çocuklar için de oyuncak tekne yapımından havuzda mini kürek yapmaya pek çok öğretici eğlence sunulan fuar, Atlantic City Kongre Merkezi’nde. 12 yaş ve altından ücret alınmıyor, yetişkin bilet fiyatı ise 20 Dolar… www.acboatshow.com
5-6 MART
MARMARİS KIŞ TROFESİ III. AYAK
Bu yıl 13. yaşını kutlayan altı ayaklı trofenin üçüncü ayağına katılması beklenen tekne sayısı 30 civarında… www.miyc.org
8-13 MART
DUBAI INTERNATIONAL BOAT SHOW
Lüks yatlar, süperyatlar ve suyla ilgili son model araçların keşfedilebileceği fuar, D-Marin Dubai Harbour’da. Dive MENA bölümü de uzman konuşmacılarla birlikte dalış tutkunlarını bekliyor.
www.boatshowdubai.com
12-13 MART
TIRHANDİL CUP KIŞ TROFESİ IV. AYAK
ERA Bodrum Yelken Kulübü’nün düzenlediği ve Bodrumlu yarışçılar için özel bir yere sahip olan trofe, bu yıl altıncı yaşını kutluyor.
www.tirhandilcup.com
12-13 MART
İZMİR KIŞ TROFESİ III. AYAK
Çeşme Marina işbirliğinde hayat bulan trofenin üçüncü ve dördüncü ayakları bu ay gerçekleştiriliyor. Dördüncü ayak 26-27 Mart’ta… www.eayk.org
19-20 MART
ÇANAKKALE ZAFERİ 107. YIL KUPASI
Deniz Harp Okulu’nun destek verdiği yarışta filo ilk gün Fenerbahçe önünden start alıp Tuzla’da finiş verecek, ertesi gün ise dönüş rotasında mücadele edecek. www.istanbulyelken.org.tr
21-22 MART
SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ IV. AYAK
Schüco ana sponsorluğunda ve Milta Bodrum Marina işbirliğinde düzenlenen trofede yarış sınıfında ağırlıklı şamandıra, Gezi ve Destek sınıflarında ise coğrafi yarışlar yapılıyor.
www.bayk.org
26-27 MART
BAYK DRAGON İLKBAHAR SERİSİ II. AYAK
Milta Bodrum Marina desteğiyle düzenlenen beş ayaklı seride sekiz dragon kapışıyor.
www.bayk.org