Yacht Türkiye MAYIS 2021 – 183

6 Mayıs 2021 / yorum yapılmamış

16 ALESTA

Sanlorenzo Yachts, Sirena Yachts, Riva Yacht, Pardo Yachts, Mengi Yay Yachts, AK Yachts, Mazu Yachts, Sea Ray, Solaris Yachts & CNB, Vision F-Yachts, Benetti Yachts, Damen Yachting, Technohull, Doğuş Marine Services, Rahmi M. Koç Müzesi…

26 YACHT DECO

İç mekân tasarım trendleri, tekstil, mobilya ve marin aksesuarlar…

38 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…

41 KILAVUZ

Stoklarda hazır, hemen teslim 30 sıfır tekne…

56 KAPAK

Nautor’s Swan’ın yeni konsepti “Bluewater crusing”in  ilk modeli Swan 58…

66 MEGAYAT

Eski ihtişamına kavuşan 1950’lerin klasiği, 42 metrelik Istros…

76 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, dünya sularında yaptığı seyirlerden derlediği yemek kültürü kitabı “Islak Menü”yü anlatıyor…

80 TEKNİK

İkinci el tekne alımında, karar aşamasından sonra yapılması gerekenleri işin uzmanına sorduk…

82 TEKNE HAYATI

Sailing Lemonade adlı yelkenli teknelerinde kedili köpekli hayatın tadını çıkaran Bayazıt çifti…

88 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, teknelerde kullanılan demir çeşitlerinin artı ve eksilerini yazdı…

96 MAVİ TUTKU

Pandemi sürecini teknede geçiren ünlü oyuncu Naz Elmas’la bir araya geldik…

102 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, tekstil sektöründe sürdürülebilirliği kaleme aldı…

104 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, gündeme oturan ve hâlâ tartışılan Montrö Sözleşmesi’ni yazdı…

110 HUKUK

Avukat Murat Sümer, Süveyş Kanalı’nı geçerken karaya oturan yük gemisi MV Ever Given’ın yol açtığı hukuki durumu değerlendirdi…

114 SEVGİLİ TEKNEM

Yakın zamanda kaybettiğimiz Mustafa Cengiz’in yaptığı son tırhandil Bastarda…

118 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, sualtındaki ören yeri Yassıada’yı (Bodrum) anlattı…

120 MACERAPEREST

Edhem Dirvana, dünya yatçılık tarihinin efsanevi ismi Sir Peter Blake’i yazdı…

124 TRAMOLA

Alican Kaynar, TAYK Fahir Çelikbaş Kupası, EAYK İzmir Kış Trofesi…

126 TRAMOLA EKİP

Sportsboat sınıfının öne çıkan takımlarından Ergun Elektrik Racing Team…

130 KİTAP

Amatör denizci Nazmi Elbirlik’in kaleme aldığı modern seyahatname “Denizde 82 Gün”…

138 OTOMOBİL

Mercedes-Benz EQC, Seat Ateca

140 YAT MARKET

Post Views: 181
Dergide Bu Ay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.