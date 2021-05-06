Yacht Türkiye MAYIS 2021 – 183

16 ALESTA
Sanlorenzo Yachts, Sirena Yachts, Riva Yacht, Pardo Yachts, Mengi Yay Yachts, AK Yachts, Mazu Yachts, Sea Ray, Solaris Yachts & CNB, Vision F-Yachts, Benetti Yachts, Damen Yachting, Technohull, Doğuş Marine Services, Rahmi M. Koç Müzesi…
26 YACHT DECO
İç mekân tasarım trendleri, tekstil, mobilya ve marin aksesuarlar…
38 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…
41 KILAVUZ
Stoklarda hazır, hemen teslim 30 sıfır tekne…
56 KAPAK
Nautor’s Swan’ın yeni konsepti “Bluewater crusing”in ilk modeli Swan 58…
66 MEGAYAT
Eski ihtişamına kavuşan 1950’lerin klasiği, 42 metrelik Istros…
76 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, dünya sularında yaptığı seyirlerden derlediği yemek kültürü kitabı “Islak Menü”yü anlatıyor…
80 TEKNİK
İkinci el tekne alımında, karar aşamasından sonra yapılması gerekenleri işin uzmanına sorduk…
82 TEKNE HAYATI
Sailing Lemonade adlı yelkenli teknelerinde kedili köpekli hayatın tadını çıkaran Bayazıt çifti…
88 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, teknelerde kullanılan demir çeşitlerinin artı ve eksilerini yazdı…
96 MAVİ TUTKU
Pandemi sürecini teknede geçiren ünlü oyuncu Naz Elmas’la bir araya geldik…
102 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, tekstil sektöründe sürdürülebilirliği kaleme aldı…
104 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, gündeme oturan ve hâlâ tartışılan Montrö Sözleşmesi’ni yazdı…
110 HUKUK
Avukat Murat Sümer, Süveyş Kanalı’nı geçerken karaya oturan yük gemisi MV Ever Given’ın yol açtığı hukuki durumu değerlendirdi…
114 SEVGİLİ TEKNEM
Yakın zamanda kaybettiğimiz Mustafa Cengiz’in yaptığı son tırhandil Bastarda…
118 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, sualtındaki ören yeri Yassıada’yı (Bodrum) anlattı…
120 MACERAPEREST
Edhem Dirvana, dünya yatçılık tarihinin efsanevi ismi Sir Peter Blake’i yazdı…
124 TRAMOLA
Alican Kaynar, TAYK Fahir Çelikbaş Kupası, EAYK İzmir Kış Trofesi…
126 TRAMOLA EKİP
Sportsboat sınıfının öne çıkan takımlarından Ergun Elektrik Racing Team…
130 KİTAP
Amatör denizci Nazmi Elbirlik’in kaleme aldığı modern seyahatname “Denizde 82 Gün”…
138 OTOMOBİL
Mercedes-Benz EQC, Seat Ateca
140 YAT MARKET