Deniz sezonun açılmasına sayılı günler kala pandemi şartları devam ediyor, ancak karamsar değiliz. Aşının yaygınlaşmasıyla daha rahat bir sezon geçireceğimize dair ümidimizi koruyoruz. Teknelerini yaza hazırlayanların tatlı heyecanına bugünlerde yeni tekne arayanların telaşı da eklendi. İzolasyonun öneminin vurgulandığı bu dönemde tekneye ve deniz tatiline ilginin artması şaşırtıcı değil. Son iki yıldır sıfır tekne edinmek isteyenler siparişin ardından neredeyse iki sene beklemek durumunda kalıyor. Tekne bulmak, hatta kiralamak bile güçleşti. Ancak fırsatlar bitmiş değil. Bu yazı kendi teknesinde geçirmek isteyenler için stoklarda bulunan, hemen veya bir iki ay içerisinde teslim edilebilecek sıfır tekneleri araştırdık. Yelkenliden motoryata, katamarandan RIB’e 30 modeli bir araya getirdik. İkinci el tekne alacakların dikkat etmesi gerekenleri de uzmanına sorduk. Hazırladığımız dosyayı mutlaka okuyun ve bu yaz teknesiz kalmayın…

Kapağımıza bu ay, yelkenli teknelerin ikonik markası Finlandiyalı Nautor’s Swan’ın 18 metrelik son güzeli Swan 58’i taşıdık. Geçen ay ilk seyrini İspanya kıyılarında yapan lüks gezi yelkenlisinin tüm detayları ve çarpıcı fotoğrafları ilk kez dergimizde… Dergideki bir başka güzel ise 1954 yapımı klasik bir motoryat olan Istros. Hollandalı tersane Feadship’in yenilediği 42 metrelik yatın ilginç hikâyesi megayat sayfalarımızda…

Daha önce navigasyonun tarihini kaleme alan Tanıl Tuncel bu sayıda demirin evrimini anlatıyor. Demir çeşitleri ve demirleme teknikleri ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları bu yazıda. Edhem Dirvana “Maceraperest” köşesinde bu ay Yeni Zelandalı efsane Peter Blake’i ağırlıyor. Mehmet Bezdan “Denizler altında 4000 yıl” yazı dizisinde 10’dan fazla batığa ev sahipliği yapan Turgutreis açıklarındaki Yassıada’yı anlatıyor. Alanlarında uzman yazarlarımız Deniz Kurt Görsev, Bünyamin Sürmeli, Av. Murat Sümer ise yine ilgiyle okuyacağınız konularla karşınızda…

Her ay “Mavi Vatan” köşesinde ufuk açıcı yazılarıyla sizlerle buluşan Amiral Cem Gürdeniz yaşadığı anlamsız gözaltı olayı nedeniyle bu sayıda yazamadı. Şu an evinde istirahat eden yazarımız gelecek aydan itibaren yazılarına devam edecek. Gündemden bir türlü düşmeyen Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni ise bir başka kıymetli yazarımız Büyükelçi (E) Süha Umar, anlaşılır bir dille tekrar kaleme aldı. “Montrö nedir, neye yarar?” okuyup anlamakta ve bilmeyenlere anlatmakta fayda var…

Denizlerimizde barış içinde yaşamak dileğiyle…

Keyifli okumalar…