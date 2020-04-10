Yacht Türkiye NİSAN 2020 – 170

18 ALESTA Tezmarin, Sirena Yachts, Bavaria Yachts, Fairline Yachts, Sanlorenzo, Nautor’s Swan, BlackCat Superyachts, Tommaso Spadollini, Ülküm filikası, Samsung…
26 ÇARŞI En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…
31 KILAVUZ Teknelerde bahar kampanyaları. Fiyatı düşen 15 tekneyi listeledik…
42 KAPAK Alman tersane Abeking&Rasmussen’den uzay gemisini andıran 80 metrelik Excellence…
48 TASARIM Ödüllü Türk yat tasarım firması Red Yacht Design, dönüşen mavi dünyanın yeni dilini anlattı…
52 MEGAYAT World Yacht Trophies 2019’da “En İyi Dış Tasarım” ödülünü kazanan 63 metrelik Metis…
58 TEST Osman Turgut Yazıcı’nın kurduğu Zero Emission Institute’un elektrikle tanıştırdığı 40 yaşındaki, 24 metrelik Blue Moon’u test ettik…
62 DENİZİN ÇAĞRISI Tanıl Tuncel’den denizcilere ilk yardıma önem verin çağrısı…
70 HAVANIN KOKUSU Bünyamin Sürmeli, koronavirüsün iklim değişimi ile bağlantısını açıkladı…
72 UZAK ROTA Hakan Aygün gastronomi, piramitler ve cenote cenneti Meksika’daydı…
80 FIRTINA KUŞU Süha Umar’ın “Gidilmeyen mavi yolcuk rotaları” dizisi, Gümüşlük-Bodrum’la son buluyor…
86 MAVİ VATAN E. Amiral Cem Gürdeniz, Anadolu’nun iç kısımlarına deniz kültürü taşınmasının önemini yazdı…
88 DERİN MAVİ Mehmet Bezdan’ın kaleminden Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı savaş gemisi Agamemnon’un hikâyesi…
90 MACERAPEREST Edhem Dirvana, denizcilere ilham kaynağı veren Éric Tabarly’nin hayat hikâyesini anlattı…
92 TRAMOLA EKİP Dünyanın ilk ve tek engelli yarış ekibinin kurucusu, ülkemizin tek paralimpik milli yelkencisi Hüseyin Akbulut’la bir araya geldik…
96 TRAMOLA Schüco BAYK Kış Trofesi, MIYC Kış Trofesi…
104 KİTAP Hakan Öge’nin “Macellan’ın İzinde, Mardek’in seyir defteri” kitabı ikinci baskısıyla tekrar raflarda…
106 OTO Yeni Honda CR-V Hybrid…
107 YAT MARKET