23 Nisan’ın 100. yıldönümünde “Mavi Hayaller” resim projesi

Yalıkavak Marina, UNICEF İşbirliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı online bir resim projesi ile kutluyor. Çocuklar 21 Nisan tarihine dek resimleriyle marinanın web sitesinden projeye katılabilir.

2015 yılından itibaren hem UNICEF’in hem de UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin Türk marina sektöründeki ilk “Platinyum Kanat” destekçisi olan Yalıkavak Marina, Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıldönümünde çocuklara deniz sevgisini ve tutkusunu daha fazla aşılamak amacıyla “Mavi Hayaller” başlıklı bir resim projesi düzenliyor.

Projede farklı yaş aralığındaki çocuklardan denizle ilgili yaratıcılıklarını sergiledikleri resimlerini göndermeleri bekleniyor.

4-11 yaş arası çocuklar, resimlerini web sitesine 9 – 21 Nisan 2020 tarihleri arasında yükleyerek projeye katılabilecekler. Tüm bu süre boyunca tüm resimleri https://yalikavakmarina.com.tr/tr/blue-dreams-voting/ sitesinden ziyaret edebilir ve 22 Nisan’da yine aynı link üzerinden beğendiğiniz resme oy verebilirsiniz.

Sonuçlar 23 Nisan’da yine web sitesinde ve Yalıkavak Marina sosyal medya hesaplarından ilan edilecek. Projede her yaş kategorisinde 1. seçilen çocuklar özel ödüller kazanmalarının yanı sıra Yalıkavak Marina’nın misafiri olarak denize özlem duyduğumuz günler biter bitmez Temmuz 2020’de bir ebeveyni ile birlikte 1 gece, 2 gün Yalıkavak Marina Boutique Hotel’de ağırlanacak.

Başvuru, detaylı bilgi ve katılım şartları için:

https://yalikavakmarina.com.tr/tr/blue-dreams-painting-project/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ÖDÜLLER:

• 4-6 Yaş Birincilik Ödülü: 3.000 TL

• 7-9 Yaş Birincilik Ödülü: 3.000 TL

• 10-11 Yaş Birincilik Ödülü: 3.000TL