Yacht Türkiye OCAK 2019 – 167

18 ALESTA Numarine, Trio Deniz, Sirena Yachts, HNF Yatçılık, Neel Trimarans, Sun Odyssey 410, Excess 15, Boston Whaler 405 Conquest, Sea Ray 320 Sundancer, 3D Tender, Bodrum Cup, Boat Show Tuzla, D-Marin, Jeff Hakko, Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, TEMA Vakfı, Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Lagu Design, Yacht Türkiye ekip yemeği…
28 ÇARŞI En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…
36 TAKVİM Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
37 KILAVUZ Yeni yılın ilk fuarı Boot Düsseldorf’ta dünya prömiyeri gerçekleştirilecek 20 tekneyi listeledik…
52 KAPAK Hollandalı Feadship’in deneyimli gezginler için ürettiği 58 metrelik Najiba’nın Norveç fiyortlarındaki seyir günlüğü…
54 YACHT KEŞİF “Avrupa’da Yılın yatı” adaylarından 14,35 metrelik Solaris Power 48 Open, farklı tipte teknelerin özelliklerini bünyesinde birleştiriyor…
58 SEVGİLİ TEKNEM Bodrum’un tek Latin yelkenli tırhandili Aganta’nın hikâyesi…
64 MEGAYAT Amels’in en popüler modellerinden 180 serisine ait 55 metrelik Nomad, sahibinin hayallerini denize taşıyor…
72 MEGAYAT DÜNYASI Deniz Kurt Görsev, süperyat şeflerini eğitmenin yollarını anlattı…
74 DERİN MAVİ Mehmet Bezdan, 2016’da aramızdan ayrılan deniz ve arkeoloji sevdalısı Mustafa V. Koç’un mavi dünya için yaptıklarını yazdı…
78 DALGALI SOHBETLER Emir Kunt gerçek denizcilere duyduğu özlemi kaleme aldı…
80 FIRTINA KUŞU Süha Umar’ın “Gidilmeyen mavi yolculuk rotaları”nda sıra Gündoğan ile Gümüşlük arasında…
86 DENİZİN ÇAĞRISI Tanıl Tuncel’in “Planet Okyanus” serisinin dördüncü bölümünde musonlar diyarı Hint Okyanusu var…
94 HAVANIN KOKUSU Bünyamin Sürmeli, 2019’un küresel iklim bilançosunu değerlendirdi…
96 MACERAPEREST Edhem Dirvana efsane tekne tasarımlarıyla ölümsüzleşen Nathanael G. Herreshoff’u anlattı…
98 MAVİ VATAN Cem Gürdeniz, Denizcilik Bakanlığı’nın kurulması gerektiğine sebepleriyle dikkat çekiyor…
99 KİTAP Adalar bölgesinin sualtı dalış noktalarını bir kitapta toplayan “Prens Adaları ve Sualtı Dünyasının Mucizeleri”…
100 TRAMOLA Tırhandil Cup, TYF Türkiye Şampiyonası, Provezza Dragon…
102 TRAMOLA SÖYLEŞİ İstanbul’dan Bodrum’a taşınarak yeniden hayat bulan dragon sınıfını ve başarılarını Türkiye Dragon Birliği Sınıfı Başkan Yardımcısı Ali Doğaner’den dinledik…
108 SEYAHAT Arap Yarımadası’nın doğusunda, çölün denizle buluştuğu Katar…
109 OTOMOBİL Mercedes G350d, Volvo XC90 B5 “Mild Hybrid”, Ford Ranger Raptor…
110 ETKİNLİK Aydın Doğan’ın iş yaşamının ve Doğan Grubu’nun 60. yıldönümü iki ayrı etkinlikle kutlandı…
112 YAT MARKET