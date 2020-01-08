9-12 OCAK – 5. THAILAND YACHT SHOW Royal Phuket Marina’daki fuarda, 50’nin üzerinde tekne suyun üzerinde sergilenecek. www.thailandyachtshow.com

11-12 OCAK – OTORKAR TIRHANDİL CUP KIŞ TROFESİ Era Bodrum Yelken Kulübü’nün organize ettiği ve altı etaptan oluşan Tırhandil Cup 2019/2020 Kış Trofesi’nde sıra üçüncü ayakta… www.tirhandilcup.com

11-12 OCAK – MIYC KIŞ TROFESİ I. AYAK 40 civarında teknenin katılması beklenen Marmaris’teki yarışın ikinci ayağı da 25-26 Ocak’ta yapılacak. www.miyc.org

18-19 OCAK – BAYK KIŞ TROFESİ I. AYAK Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün düzenlediği Kış Trofesi’nin, 43 civarında tekne ile start alması bekleniyor. www.bayk.org

18-26 OCAK – BOOT DÜSSELDORF 51.’si düzenlenen fuarda 2 bin civarında katılımcı, en yeni tekne ve marin ekipmanlarını sergileyecek. Düsseldorf Messe’de… www.boot.com

22-26 OCAK – NEW YORK BOAT SHOW Javits Center’da beş gün boyunca 350’nin üzerinde lüks yat ve spor tekne sergilenecek. www.nyboatshow.com