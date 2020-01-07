NOMAD Mavinin en güzel tonu

Amels’in 180 serisi, kişiye özel tasarım özelliğiyle son yıllarda tersanenin en çok sattığı modellerden biri. 2019’un Haziran ayında suya inen 55 metrelik Nomad da Tim Heywood imzalı tasarımı, güçlü ve atletik hatlara sahip mavi gövdesi ve Amerikalı Bonesteel Trout Hall’ün iç dizayna dokunuşlarıyla sahibinin hayallerini denize taşıyor. Hollandalı megayat üreticisi Amels’in en popüler modellerinden biri, Tim Heywood tasarımı Amels 180. İlk kez 2005 yılında tanıtılan Amels 180’in bugüne kadar 30’a yakın gövdesi suyla buluştu. 55 metrelik megayatın bu kadar tercih edilmesindeki en büyük nedenleri; güçlü ve atletik yapısıyla tasarımcısı Tim Heywood’un çizgisini yansıtması, sahibine özel olarak modifiye edilebilmesi, okyanus aşırı seyahatlerde sunduğu maksimum konfor ve güven olarak sıralanabilir. Heywood’un orijinal tasarımına yat sahibinin istekleri adapte edilerek hayata geçen Nomad, “göçebe” anlamına gelen ismine uygun şekilde okyanus aşırı bir menzile güven ve konforla ulaşabiliyor. Yat sahibinin tercihiyle Kaliforniya’daki tasarım stüdyosu Bonesteel Trout Hall’ün iç tasarımıyla hayata geçen yat birçok özelliğiyle Amels 180 filosunun diğer üyelerinden ayrılıyor. Satıldıktan sonra sadece 5 ay gibi kısa bir sürede inşası tamamlanan yat, 2019 Haziran’da suya indi ve Monaco Yacht Show’da ilk kez sergilendi. Devamı Ocak 2020 sayımızda…





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